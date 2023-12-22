Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о падении наледи на прохожую. Женщине пробило голову, но она выжила

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении старшего инженера, отвечавшего за контроль уборки крыши здания у Красного моста. С торгового дома «Эсдерс и Схеффальс» в 2021 году на прохожую упала глыба льда. Пострадавшая Валентина Лежнева получила тяжелые травмы и месяц провела в коме.



Изначально сообщалось о возбуждении уголовного дела по 238-й статье УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». До суда производство дошло с другой квалификацией: 118-я статья УК РФ, часть 2 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Обвиняемым стал 60-летний старший инженер АО «БТК Девелопмент». 20 декабря 2023 года суд прекратил дело за истечением сроков давности. До этого заседания откладывали 15 раз.