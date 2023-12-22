«Прошла сквозь ад при жизни». Петербурженке пробило голову сосулькой, приговор по делу не успели вынести: преступление небольшой тяжести

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О Валентине Лежневой в декабре 2021 года написали все городские СМИ. На 33-летнюю горожанку упала глыба льда со знаменитого торгового дома «Эсдерс и Схеффальс» у Красного моста. Петербурженка месяц провела в коме, перенесла несколько сложных операций и спустя два года впервые решилась рассказать о том, что ей пришлось пережить. К публичному выступлению её подтолкнуло решение суда. Дело, по которому Валентина признана потерпевшей, прекратили за истечением сроков давности.



Спустя два года после трагедии мы разговариваем с Валентиной по телефону. Она хоть и не помнит момента падения на неё льда, но когда вспоминает те события, её голос начинает дрожать. Днём 13 декабря 2021 года её увезли с Гороховой улицы в Мариинскую больницу с проникающей черепно-мозговой травмой. Позже в медкарту пациентки впишут длинный перечень диагнозов.

«Тяжесть полученных травм требовала немедленного оперативного вмешательства. В тот же день была проведена сложная нейрохирургическая операция, сопряжённая с трепанацией черепа с двух сторон для того, чтобы удалить большие гематомы, сдавливающие мозг», — отмечает Валентина.



Следующий месяц петербурженка провела в коме.

«Сильный ушиб головного мозга нарушил вегетативные функции организма, в частности поддержание температуры. В больнице оказался чуть ли не единственный на тот момент в городе экземпляр специализированного аппарата, который охлаждал организм. Потом врачи нам сказали, что без него я бы просто сгорела, — рассказывает Валентина. — Кома — это не просто выключили свет, а потом ты очнулся — рядом вся твоя семья и собака. Это не так. Для меня кома была кошмаром длиной в месяц, от которого ты не можешь проснуться. Видимо, организм ощущал все проводимые со мной манипуляции, а мозг дорисовывал свои сюжеты. Я до сих пор помню эти видения, сны. Это было очень страшно. И потом, когда тебя выводят из комы, ты не понимаешь вообще, где ты, почему болит каждая клеточка твоего организма».



Из Мариинской больницы Валентину перевели в нейрохирургический институт имени Поленова, где она месяц находилась в отделении реанимации. Она уже могла самостоятельно дышать и принимать пишу, но любые движения давались ей через боль. Боль была настолько сильной, что Валентина с трудом могла оторвать голову от подушки. Тогда же ей стали постепенно рассказывать, что произошло. Она начала общаться с мужем по телефону, так как во время пандемии в больницы родных не пускали.



Ещё через месяц Валентину перевели во Всероссийский центр экстренной медицины МЧС России. Только там она начала заново пытаться ходить, заниматься ЛФК, развивать моторику правой руки, которая отказывалась слушаться. Для этого приходилось писать в прописях. И всё это через каждодневную боль. В следующем месяце петербурженку выписали домой, главным её помощником стал супруг Василий.



«Ничего самостоятельно я делать не могла, потому что любое движение вызывало боль, я даже не могла самостоятельно помыться. Моих родителей давно нет, поэтому за мной ухаживал только муж: мыл, кормил, поддерживал», — вспоминает Валентина.

На этом всё не закончилось. Валентина перенесла две тяжелые операции — ей закрывали череп титановыми пластинами. Их вживляют болтами в кости. Врачи не рискнули из-за низкого веса пациентки (а она потеряла пятую часть веса, пока лежала в больницах) вживлять сразу две пластины. Поэтому операции делали по очереди, с разницей в несколько месяцев.



«Сейчас я инвалид, — говорит петербурженка. — Человек, голова которого наполовину состоит из титана. Я постоянно ощущаю пластины в моем черепе. Мне больно даже расчесываться, в том числе и из-за швов, проходящих по всей голове. Я практически постоянно испытываю головную боль, так и не восстановилась моторика правой руки, зрение».

До трагедии Валентина работала руководителем отдела по разработке продуктов в крупной компании. Пока позволяло законодательство, она находилась на больничном, потом стала брать отпуска за свой счет. Работодатель пошёл ей навстречу, сейчас она работает удаленно.



С любимым хобби пришлось расстаться. Валентина окончила музыкальную школу с красным дипломом, у неё дома стоит пианино, играть на котором она больше не сможет. Пальцы на правой руке так и не стали такими же быстрыми, как до травмы. Из-за них придется оставить ещё одно увлечение — живопись маслом. Валентина рисовала на любительском уровне, но очень любила это занятие. Украшала дом своими работами. Теперь прорисовка деталей с помощью кисточки — для неё задача непосильная.

Справиться с тем, как теперь выглядит её жизнь, ей помог супруг Василий.

«Первый год я старалась и делала всё возможное для своего восстановления только ради моего мужа, чтобы его порадовать. Для него всё, что произошло со мной, стало огромным потрясением. Я хотела, чтобы он улыбался, радовался моим успехам, — отмечает Валентина. — Сейчас я каждый день благодарю судьбу, Бога, врачей за то, что я выжила. С теми травмами, которые я получила, по статистике, практически не выживают люди. Примерно так и сказали мужу в Мариинской больнице на следующий день после травмы».



Сразу после падения глыбы льда сообщалось о возбуждении уголовного дела по 238-й статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». До суда производство дошло с другой квалификацией: 118 статья УК РФ, часть 2 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Обвиняемым по делу стал 60-летний старший инженер АО «БТК Девелопмент». На тот момент он был назначен исполняющим обязанности директора по строительству и эксплуатации. Компания обслуживает 73-й дом на набережной Мойки, он же знаменитый универмаг «Эсдерс и Схеффальс». Наледь на Валентину рухнула со стороны Гороховой улицы. На опубликованных в СМИ кадрах видно, как женщина падает на тротуар, получив удар в голову. С этого же здания в 2018 году упала глыба и пробила стекло у автомобиля.



Дело рассматривали в судебном участке № 40. Мировому судье хватило одного заседания, чтобы вынести решение. В ходе процесса было установлено, что подсудимый «проявил преступное легкомыслие», нарушил должностную инструкцию, согласно которой не организовал и не проконтролировал надлежащим образом «комплекс мероприятий по обеспечению и контролю безопасности третьих лиц при эксплуатации здания со стороны Гороховой улицы».



На заседании адвокат старшего инженера просил прекратить дело, ссылаясь на то, что его подзащитный признал вину, материальный ущерб потерпевшей возмещен, а в качестве компенсации морального вреда переведена сумма в 310 тысяч рублей. Также подсудимый извинился перед потерпевшей. Суд внял доводам защиты и прекратил дело, назначив мужчине судебный штраф.

По словам Валентины, размер компенсации ни с подсудимым, ни с представителями «БТК Девелопмент» не обсуждался. Как он был рассчитан, потерпевшей неизвестно, к ней по медицинским вопросам никто из компании не обращался. Она получила один обезличенный перевод, с которого ещё и заплатила налог.



Валентина с решением не согласилась и направила апелляцию. Октябрьский районный суд отменил решение первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. При этом в карточке дела на сайте суда в графе об основании для отмены указано, что было допущено существенное нарушение уголовно-процессуального закона. Заново дело начали рассматривать в апреле 2023-го. Судя по данным с сайта суда, заседания откладывали 15 раз. В итоге оно состоялось только 20 декабря.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что дело прекратили за истечением сроков давности. В постановлении суда уточняется: преступление, предусмотренное частью 2 статьи 118 УК РФ , отнесено к категории небольшой тяжести. «Согласно пункту «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года», — говорится в документе. На заседании адвокат потерпевшей заявлял о том, что считает преждевременным прекращение дела, так как не исследованы все доказательства.



Валентина готовится оспаривать постановление.



«В нарушение действующего законодательства, которое в том числе неоднократно разъяснено как Верховным, так и Конституционным судом, в принятом решении не указана доказанность вины обвиняемого, что является грубым нарушением законодательства, — отмечает она. — Люди, которые обязаны исполнять свои должностные обязанности: чистить крышу, огораживать территорию — они этого не сделали. И я из молодой, красивой девушки с огромными планами, карьерными перспективами превратилась фактически в инвалида. Прошла сквозь ад при жизни. Никому не пожелаю испытать то, что испытывала и испытываю по сей день я. Стало легче, конечно, особенно если сравнивать с тем состоянием, в котором я пребывала после комы. Но за эти два года я перенесла семь операций, а к приобретенным в результате полученных травм болям и ограничениям добавился новый диагноз. И со всем этим мне жить всю оставшуюся жизнь».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

