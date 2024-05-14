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    В Кремле рассказали, чем займутся Патрушев и Дюмин на новых постах в администрации президента

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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, какие функции в администрации президента будут выполнять те, кто получил новые назначения во вторник, 14 мая. Его слова приводит РИА Новости.

    По данным Пескова, бывший тульский губернатор Алексей Дюмин в качестве помощника президента будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта и заниматься Госсоветом. В свою очередь Патрушев займется сферой кораблестроения, но будут и другие функции, добавил Песков.

    Максим Орешкин, ставший замруководителя администрации президента, продолжит заниматься вопросами экономики и будет курировать транспорт. По словам Пескова, повышение Орешкина, который ранее был помощником президента, связано с растущим значением экономики и необходимостью координации с кабмином.

    Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская перейдет в администрацию президента и уже там займется вопросами культуры, а также будет привлекаться к молодежной политике, уточнил Песков.

    Подробнее о новых назначений в администрацию президента читайте в материале «Фонтанки».

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