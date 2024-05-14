«Ядовитые слухи»: Медведев оценил информацию об «импотентах» в «Зените»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что после поражения от ЦСКА он якобы назвал футболистов своей команды импотентами.



«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — заявил он, передает РИА Новости.

Напомним, что «Зенит» проиграл ЦСКА в 28-м туре чемпионата России со счетом 0:1, из-за чего опустился на второе место. Лидерство захватило московское «Динамо».

14 мая стало известно, что «Зенит», несмотря на проблемы в текущем чемпионате России, подтвердил планы по подписанию нового контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Более того, председатель совета директоров команды Елена Илюхина заявила о решении повысить ему, другим членам тренерского штаба и ключевым игрокам зарплату.