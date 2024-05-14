«Ошибаться можно, врать нельзя». Что пообещал будущий министр обороны Андрей Белоусов

Решение вопросов военного образования, выплат военнослужащим и работа над комплектацией Вооруженных сил (без мобилизации) — такие планы перед собой ставит предложенный Владимиром Путиным на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом он заявил 14 мая в ходе выступления в Совете Федерации. В первую очередь Андрей Белоусов, который уже приступил к знакомству с делами в министерстве, заявил, что первоочередные вопросы — все, других просто нет. «Прежде всего речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБа и так далее», — заявил Андрей Белоусов, напомнив о продолжающихся боевых действиях на Украине.

Во-вторых, МО РФ необходимо «не просто учиться, следовать, но и упреждать противника», который быстро учится и осваивает новые технологии. Вместе с Генштабом эта работа налажена, но она требует не просто ежемесячного, но и повседневного включения. Кроме того, перед министерством стоит задача укомплектовать Вооруженные силы, но речь не идет о мобилизации или каких-либо других чрезвычайных мерах, отдельно подчеркнул для прессы Белоусов. По его словам, необходимы плановые меры, такие как контрактование.

Говоря о комплектовании, Белоусов затронул вопросы, связанные с военным образованием. «Здесь накоплены определенные проблемы. В то же время, Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], коллегами проведена большая работа, но, тем не менее, нам нужно эту сферу постоянно развивать, особенно с учетом того опыта, который наши вооруженные силы приобрели в ходе СВО», — отметил политик.

Отдельно будущий министр поднял тему социальной защиты военнослужащих. Он рассказал, что здесь также было много сделано, и накануне на комитете этот вопрос обсуждался отдельно. По его словам, выплаты денежного довольствия, жилищное обеспечение, доступность медицинских услуг — всем этим ему придется заниматься на новом посту.

К числу первоочередных вопросов чиновник отнес и формирование государственного оборонного заказа на будущий год, подчеркнув, что Минфин и Минобороны уже над этим работают. Он отметил, что президент поставил ему две ключевые задачи: обеспечить интеграцию экономики ВС РФ в общую экономику страны и сделать военную экономику и работу министерства обороны максимально открытой к инновациям.

В конце Андрей Белоусов заявил, что полностью осознает свою ответственность перед страной, народом и президентом, пообещав приложить все силы и даже жизнь для достижения поставленных задач. А закончил он следующими словами: «Я руководствуюсь железобетонным принципом: ошибаться можно, врать — нельзя».