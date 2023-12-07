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    «Инвесторы, в отличие от тех, кто ими командует, умные люди». Путин ответил, вернутся ли западные компании в Россию через 10 лет

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает работать с западными инвесторами, однако хотелось бы, чтобы это были прямые контакты. Об этом он заявил на заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!» 7 декабря.

    Модератор беседы Андрей Костин спросил Путина, каким он видит зал форума и его участников через 10 лет и вернутся ли в Россию западные инвесторы. Президент ответил, что контакты с ними продолжаются.

    «Они [инвесторы] в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. Я надеюсь, что мы сможем с ними общаться напрямую, в личном плане. Контакты-то продолжаются, на самом деле, если сказать по-честному. Не дают им просто это делать, с политического уровня окрики, принимающие решение не дают работать, но в конечном итоге, на мой взгляд, здравый смысл возобладает. Я настроен таким образом», — заявил Путин.

    Ранее Владимир Путин, выступая на форуме, заявил, что страны Запада отменяют сами принципы рыночной экономики. А европейская юрисдикция, которая до недавних пор считалась «тихой гаванью», по словам президента, перестала ею быть.

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