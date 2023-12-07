«Инвесторы, в отличие от тех, кто ими командует, умные люди». Путин ответил, вернутся ли западные компании в Россию через 10 лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает работать с западными инвесторами, однако хотелось бы, чтобы это были прямые контакты. Об этом он заявил на заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!» 7 декабря.



Модератор беседы Андрей Костин спросил Путина, каким он видит зал форума и его участников через 10 лет и вернутся ли в Россию западные инвесторы. Президент ответил, что контакты с ними продолжаются.

«Они [инвесторы] в отличие от тех, кто ими командует, умные люди. Они незримо и так здесь присутствуют, уверяю вас. Я надеюсь, что мы сможем с ними общаться напрямую, в личном плане. Контакты-то продолжаются, на самом деле, если сказать по-честному. Не дают им просто это делать, с политического уровня окрики, принимающие решение не дают работать, но в конечном итоге, на мой взгляд, здравый смысл возобладает. Я настроен таким образом», — заявил Путин.