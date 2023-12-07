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    Путин: страны Запада отменяют сами принципы рыночной экономики

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    Запад закрыл свои границы, как только почувствовал конкуренцию, нарушив тем самым свои незыблемые принципы, заявил президент РФ Владимир Путин 7 декабря в ходе форума «Россия зовет!»

    «Западные элиты дошли до отмены сами их принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — заявил Владимир Путин. Цитата по трансляции «Комсомольской правды».

    Президент напомнил, как раньше России говорили, что все страны должны быть в равных условиях и границы не должны быть закрыты ни для кого ни в коем случае, поскольку это противоречит идее мирового развития. «Как только появились конкуренты — хлоп! — и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать. И всё. Вот вам все принципы», — посетовал глава государства.

    По его мнению, на Западе нарушили незыблемые постулаты, к примеру, право собственности. Европейская юрисдикция, которая до недавних пор считалась так называемой «тихой гаванью», фактически перестала ей быть, уверен президент. «Здесь работает принцип «свой — чужой», как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с "Северными потоками"», — рассказал Владимир Путин.

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