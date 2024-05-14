На вооружение ВС РФ приняли межконтинентальную баллистическую ракету «Булава»

На вооружение ВС России принята межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава». Об этом
«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», — рассказал Юрий Соломонов.
МБР «Булава» — твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Она несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. Над проектом работают с 1998 года в Московском институте теплотехники, где в 1989–1997 годах разработали ракету наземного базирования «Тополь-М». В конце 2023 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно провел испытательный запуск «Булавы».