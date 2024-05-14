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    На вооружение ВС РФ приняли межконтинентальную баллистическую ракету «Булава»

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    На вооружение ВС России принята межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава». Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова.

    «7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"», — рассказал Юрий Соломонов.

    МБР «Булава» — твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Она несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. Над проектом работают с 1998 года в Московском институте теплотехники, где в 1989–1997 годах разработали ракету наземного базирования «Тополь-М». В конце 2023 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно провел испытательный запуск «Булавы».

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