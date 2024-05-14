Странную полосу на облаке заметили в Петербурге

Необычное явление в небе Петербурга заметили утром 14 мая горожане. Читательница Мария прислала фотографию, сделанную на Ленинском проспекте в 8:13.
Это тень от инверсионного следа самолета на облаках. Такое бывает редко, но ничего аномального в этом нет. Время от времени похожие картины видят и в других регионах.
Если солнце светит на самолёт сзади, он даже может влетать в тень от своего следа — как человек может наступать на свою тень на асфальте.
Автор:
kirchek / YouTube
Сегодня в Петербурге переменная облачность. На рассвете светило солнце, к 7 часам утра небо заволокло лёгким слоем облаков, а ближе к полудню снова распогодилось.
Любопытно, что тень в небо могут отбрасывать и объекты, находящиеся на земле. Например, зимой 2018 года на облаках появилась тень от телебашни. А в марте 2023 года фотографу удалось снять тень от Лахта Центра в чистом небе, без облаков.