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    Странную полосу на облаке заметили в Петербурге

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    5 комментариев

    Необычное явление в небе Петербурга заметили утром 14 мая горожане. Читательница Мария прислала фотографию, сделанную на Ленинском проспекте в 8:13.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария
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    Это тень от инверсионного следа самолета на облаках. Такое бывает редко, но ничего аномального в этом нет. Время от времени похожие картины видят и в других регионах.

    Если солнце светит на самолёт сзади, он даже может влетать в тень от своего следа — как человек может наступать на свою тень на асфальте.

    Автор:
    kirchek     / YouTube

    Сегодня в Петербурге переменная облачность. На рассвете светило солнце, к 7 часам утра небо заволокло лёгким слоем облаков, а ближе к полудню снова распогодилось.

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    Любопытно, что тень в небо могут отбрасывать и объекты, находящиеся на земле. Например, зимой 2018 года на облаках появилась тень от телебашни. А в марте 2023 года фотографу удалось снять тень от Лахта Центра в чистом небе, без облаков.

    Фото: читательница «Фонтанки» Мария

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