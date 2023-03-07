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    Башня Лахта Центра отбросила тень на небо

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    У башни Лахта Центра наблюдалось интересное атмосферное явление — небоскрёб отбрасывал тень на безоблачное небо. Фотографии неба, разделённого небоскрёбом на светлую и более тёмную части, 7 марта опубликовал телеграм-канал Лахта Центра.

    Максим Бобков/«Астро Фото Болото»

    Такие воздушные тени появились в результате сочетания нескольких факторов. Во-первых, воздух наполнен водяным паром, который в морозные дни может превращаться в ледяную пыль. Эта взвесь прозрачна, но чем её больше, тем более светлым кажется воздух, оказавшийся под лучами солнца. Во-вторых, атмосферному явлению способствовали размеры башни — часть воздуха, прикрытого от солнца небоскрёбом, казалась более тёмной. Так появление теней в небе объяснили в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    В телеграм-канале петербургского небоскрёба предположили, что если башня увидела свою тень, то весна будет. Но, вероятно, эта примета сбудется не скоро. Например, завтра в Петербурге будет сильный ветер и метель — такой прогноз дал главный синоптик города Александр Колесов.

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