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    «Встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на 8 марта

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    2 комментария

    В Санкт-Петербурге в ночь на 8 марта будет морозно — до минус 10 градусов. Утром будет снег, сильный ветер и даже метель, но потом ситуация улучшится. Об этом рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем в Telegram-канале.

    «Завтрашний день мы с вами встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой», — написал синоптик.

    К обеду 8 марта ветер должен ослабеть, осадки в середине дня будут идти временами, а температура воздуха повысится до 0…–2 градусов. «Только солнышко трудно обещать», — добавил Колесов.

    О погоде во вторник, 7 марта, в Петербурге и Ленобласти можно узнать здесь.

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    Комментарии 2

    Гость07 Мар 2023 в 10:23
    Хаг Пурим Самеах!
    +0−0
    Гость07 Мар 2023 в 10:07
    Веселого Пурима!
    +0−0
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