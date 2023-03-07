«Встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на 8 марта

В Санкт-Петербурге в ночь на 8 марта будет морозно — до минус 10 градусов. Утром будет снег, сильный ветер и даже метель, но потом ситуация улучшится. Об этом рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов в своем в Telegram-канале.

«Завтрашний день мы с вами встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой», — написал синоптик.

К обеду 8 марта ветер должен ослабеть, осадки в середине дня будут идти временами, а температура воздуха повысится до 0…–2 градусов. «Только солнышко трудно обещать», — добавил Колесов.