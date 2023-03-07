В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру с начала весны

Во вторник, 7 марта, в Санкт-Петербурге будет морозно, считают синоптики. Прошедшая ночь же стала самой холодной с начала весны.

Погоду в Петербурге формирует небольшой гребень антициклона, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Ленобласти местами еще пройдет небольшой снег.

Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, ожидается температура воздуха -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер задует западный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм ртутного столба — ниже нормы.