В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру с начала весны

Во вторник, 7 марта, в Санкт-Петербурге будет морозно, считают синоптики. Прошедшая ночь же стала самой холодной с начала весны.
Погоду в Петербурге формирует небольшой гребень антициклона, в городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Ленобласти местами еще пройдет небольшой снег.
Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, ожидается температура воздуха -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер задует западный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм ртутного столба — ниже нормы.
«Самая низкая температура с начала календарной весны зафиксирована в Санкт-Петербурге. Воздух остыл до -12,1°. Последний раз холоднее в Северной столице было 23 февраля», — добавил Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день ожидается без существенных осадков, хотя ночью прошел небольшой снег. Ветер ночью был переменный, днём будет западных направлений и слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, местами до -12 градусов, днем -2...-4 градусов. На дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться.