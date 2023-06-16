«Перенесем на потом или отложим». Силуанов прокомментировал повышение налогов

Сокращение расходов бюджета — более правильный, но менее вероятный сценарий, чем повышение налогов. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе делового завтра Сбера на ПМЭФ-2023 16 июня.

На вопрос Германа Грефа, будет ли повышение налогов, Силуанов ответил вопросом: «Будет ли повышение расходов?»

«Если мы хотим больших расходов, надо понять откуда возьмутся деньги», — ответил он. Варианта три. Первый — увеличивать дефицит, но «за это заплатят население и бизнес». Второй — повысить налоги.

«Либо дополнительные расходы из действующего бюджетного пирога и траты, которые есть, перенесем на потом или отложим», — назвал Силуанов третий вариант.