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    «Перенесем на потом или отложим». Силуанов прокомментировал повышение налогов

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    Сокращение расходов бюджета — более правильный, но менее вероятный сценарий, чем повышение налогов. Такое мнение высказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе делового завтра Сбера на ПМЭФ-2023 16 июня.

    На вопрос Германа Грефа, будет ли повышение налогов, Силуанов ответил вопросом: «Будет ли повышение расходов?»

    «Если мы хотим больших расходов, надо понять откуда возьмутся деньги», — ответил он. Варианта три. Первый — увеличивать дефицит, но «за это заплатят население и бизнес». Второй — повысить налоги.

    «Либо дополнительные расходы из действующего бюджетного пирога и траты, которые есть, перенесем на потом или отложим», — назвал Силуанов третий вариант.

    Последнее решение, на его взгляд, является более правильным, но «менее всего реализуемым». «За последние три года увеличили расходы в полтора раза. Куда дальше?» — сказал он.

    © Фонтанка.Ру

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