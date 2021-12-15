Совсем облучились. Петербургские депутаты объявили войну сотовым вышкам

автор фото Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургское Заксобрание на заседании 15 декабря поддержало депутатский запрос единоросса Александра Кущака к губернатору Александру Беглову о введении моратория на установку вышек сотовой связи на территории города. Запрос одобрили все депутаты, кроме одного воздержавшегося. Мотивацией для обращения к губернатору послужили «многочисленные жалобы жителей микрорайона Ржевка-Пороховые» на установку вышек вблизи жилых домов, школ, детских и спортивных площадок. Опаску горожан вызывает последующий монтаж оборудования — источника «непрерывного излучения сигналов и электромагнитного облучения». Как сообщил на брифинге спикер ЗакСа Александр Бельский, запрос был рассмотрен, принят и уже ушел в Смольный.



Вышки регулярно становятся предметом недовольства горожан и обсуждений в соцсетях. Депутат МО «Правобережный» Федор Грудин сообщил в Twitter, что за декабрь получил три жалобы на вышку на улице Чудновского и еще одну сегодня — по вышке на Бадаева.

«Оборудование находится в непосредственной близости от окон, в данном случае заканчивается на уровне моего окна. Оповещения и разрешения нас как жильцов не было. У нас у всех дети, как раз по расположению квартир в основном детские окна выходят туда. От вышки излучения, вредные для здоровья», — жаловалась в соцсети петербурженка Татьяна. «Помимо того, что вышка будет располагаться прямо рядом с окнами жилых домов, она еще и будет направлена прямо на детский сад. Есть основание полагать, что нарушаются все возможные СанПиНы и прочие нормы. Естественно, что жители всего двора готовы бороться с незаконной постройкой, только никто не знает, как», — попросил совета в группе «ВКонтакте» Сергей. Однако по большому счету анализ комментариев под алармистскими постами тревожных граждан, недовольных установкой мачт связи, показывает, что большинство жителей города все же к разнообразным фобиям относятся с юмором. Но, кроме дежурных баек о раке мозга и бесплодии, попадаются действительно спорные примеры, когда такие вышки ставятся на месте недавно оборудованной детской площадки, и жители действительно обоснованно задаются вопросом: нельзя ли было их поставить на пару десяток метров дальше? Вероятно, именно такие случаи чиновникам и правда есть смысл регламентировать.



Инициатор запроса депутат Александр Кущак сообщил «Фонтанке», что жителей микрорайона Ржевка-Пороховые одновременно беспокоят страх перед излучениями и эстетические вопросы. «Им не нравится, что на детских площадках делают, что под окно им ставят эти антенны», — пояснил он.

В запросе парламентарий ссылается на ответ строительного вице-губернатора Николая Линченко, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза влияния работы антенно-мачтовых сооружений связи на окружающую среду и здоровье населения проводится до ввода этих объектов в эксплуатацию, а не когда они уже «светят» в окна горожанам. В то же время надзор за уровнем электромагнитных полей должны проводить владельцы базовых станций сотовой связи лишь «не реже одного раза в три года». «То есть вопросы негативного воздействия постоянного электромагнитного облучения на население и окружающую среду в процессе эксплуатации оборудования контролируются недостаточно», — делает вывод Кущак.

Действительно ли это вредно?

Вред от вышек — известная легенда из обоймы разнообразных «теорий заговора», которые специалисты любят высмеивать. «В Питере обнаружен самый большой процент людей с мозгами, промытыми Викторией Боней и прочими клоунами из Интернета», — отреагировали на запрос депутатов в своем Telegram-канале аналитики ИАА Telecom Daily. Как сообщил «Фонтанке» глава агентства Денис Кусков, в мире нет ни одного исследования, которое бы говорило, что размещение базовых станций вредно.



Он отметил, что Telecom Daily ранее проводило свое исследование: специалисты забирались на крыши домов, где установлены вышки, общались с жильцами, объясняли, что по законам физики излучение от внешней стороны микроволновки, направленное на человека, в несколько раз превышает поток энергии от деятельности базовых станций, выделяемый на расстоянии 10 метров. Ближе подобраться к оборудованию человеку просто невозможно, полагает эксперт. «Что касается вредности, этим должны заниматься медики, но никак не город и простые горожане», — считает Кусков.

«Мы ведем постоянную разъяснительную работу: выезжаем к жителям вместе с нашими экспертами, представителями контролирующих органов, рассказываем, как работает оборудование сотовой связи, как распространяется сигнал», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МТС. Там добавили, что в России действуют очень строгие требования к допустимой мощности излучения базовых станций. В Норвегии и Швеции, например, эта норма в десятки раз мягче, что не мешает странам находиться в лидерах рейтингов здоровья населения.



«Сопротивление некоторых граждан установке базовых станций не носит массового характера и, как правило, обусловлено низким уровнем знаний в области технологий связи. В то же время имеет место обратная тенденция — запрос пользователей улучшить качество сервиса в той или иной локации. И мы как оператор не можем не учитывать интересы той аудитории, которая использует связь для работы и учебы и требует высочайшего качества услуг», — отметили в пресс-службе Tele2.

По словам представителя оператора, доля «кризисных ситуаций» составляет сотые доли процента от общего количества установок. «Мы устанавливаем базовые станции в соответствии с требованиями законодательства и установленными нормами, которые, как известно, в России очень строги», — добавили в Tele2.

Действительно ли это законно?

Если оставить за скобками шапочки из фольги и теории заговоров, горожан действительно беспокоит, что решение об установке вышек под их окнами происходит без их участия. Как следует из депутатского запроса, места для установки базовых станций на территории Петербурга выбирают сами операторы сотовой связи, разрешения на это выдает комитет имущественных отношений без учета планов по строительству школ, детсадов, детских и спортивных площадок и другой инфраструктуры, без заключений КГА по видовым характеристикам и влиянию этих сооружений на архитектурно-градостроительный облик города.



«Место для установки базовой станции выбирается таким образом, чтобы все абоненты в зоне ее действия получали качественную связь и быстрый мобильный интернет, — отмечают «Фонтанке» в пресс-службе МТС. — В каждом случае происходит тщательный отбор площадок, оценивается реальная необходимость в строительстве «вышки», ведь оно требует серьезных финансовых ресурсов. Зачастую строительство происходит по инициативе самих жителей, которых не устраивает текущий уровень качества связи»

Тем не менее, пока нет единого регламента, депутаты просят на время вообще заморозить установку новых вышек. «Мы не первопроходцы. В Москве уже все сделали. У них наложили мораторий и навели порядок, — отметил в разговоре с «Фонтанкой» Кущак. — Я предлагаю навести порядок в предоставлении мест под антенны, чтобы деньги шли в бюджет. Потому что за каждую вышку тот, кто ее поставил, получает средства от операторов связи».

Однако Денис Кусов считает, что мораторий ничего не улучшит. «Город должен не идти на поводу у людей, а иметь свою точку зрения, обусловленную юридическими, медицинскими и другими аспектами. Если сейчас мы введем мораторий, то у части людей, которые живут в так называемых гетто, просто не будет связи. Учитывая, что сейчас мало кто пользуется стационарной связью, это может привести к тому, что людям будет не вызвать скорую, ГИБДД, МЧС и другие службы, — говорит глава Telecom Daily. — Если город думал бы о чем-то, он вместе с операторами работал бы над размещением базовых станций. Ему это выгодно, потому что администрация должна обеспечивать доступ к инфраструктуре всех жителей нашего города».



В Tele2 солидарны и считают, что даже ограничения на строительство, не говоря уже о полной заморозке, будут иметь губительные последствия для развития инфраструктуры современного мегаполиса и приведут к деградации сервисов с точки зрения конечного пользователя.

Очевидно, что обращение депутатов к Беглову должно будет пройти бюрократический путь — от губернатора через несколько ступеней к ответственному специалисту профильного комитета, а потом тем же путем назад, чтобы стать мотивированным ответом на эпистолярное беспокойство депутатов. «Фонтанка» попыталась предугадать этот путь и сразу задала вопрос вице-губернатору Станиславу Казарину и комитету по информатизации и связи. Однако вместо того, чтобы рассказать журналистам об официальной позиции городских властей о порядке согласования установки вышек сотовой связи, чиновники пообещали вскоре разместить на эту тему пост во «ВКонтакте». В своем публичном онлайн-выступлении Казарин обозначил интеллигентное отношение к вопросу, зайдя издалека: «Санкт-Петербург — одна из мировых культурных столиц. Город старается решать проблемы жителей не на основе «запретительной» риторики, а исходя из реальной ситуации, без популизма и скороспелых решений. Нам нужен глубокий общественный анализ проблемы и поиск законных методов ее решения. Мы не должны основываться на принципах «взять и запретить». В связи с этим возникает вопрос: а есть ли в существующем правовом поле возможность запретить все «оптом»? Вспомним нашу инициативу «Чистое небо». Правительство Петербурга выступило за то, чтобы проложить провода под землей. Однако ФАС усмотрела в этом ограничение конкуренции». Вице-губернатор призвал депутатов не принимать поспешных решений. «Давайте соберемся на одной площадке: мы, Роспотребнадзор, ФАС, экологи, представители науки и общественности. И обсудим реальные и мнимые угрозы электромагнитного воздействия для благополучия города». В конце он напомнил: «Санкт-Петербург — не город цифровых луддитов и скорых запретов. Мы — пример взвешенного анализа и поиска решения проблем в правовом поле». Иными словами, готового решения вопроса, о котором сегодня говорилось с трибуны Мариинского дворца, у чиновников нет. И пока они будут взвешенно анализировать проблему, операторы могут успеть завершить свои программы по развитию сетей. Я не хочу видеть вышку из своего окна. Что делать?

Если в случае со Ржевкой и другими районами массового жилого строительства эстетика вышек и высотные регламенты отходят на второй план, то в исторической части города несоответствие облику становится красной тряпкой для местных жителей. Как раз на Петроградке, например, способ борьбы с нежелательными сооружениями уже отточен.

«Это такая же ситуация, как установка мачт связи провайдерами. Никто не может прийти и просто воткнуть эту мачту. Если в доме есть совет дома или управляющая компания, они должны все это дело согласовать (с предложившим установку оператором связи. — Прим. ред.). Если жильцы против, то эту вышку никто не поставит», — объясняет эксперт по ЖКХ Сергей Елгазин, председатель одного из домов в Петроградском районе.

Правильный алгоритм установки вышки, который бы учитывал мнения и пожелания петербуржцев, Елгазин видит так: сотовый оператор приходит к жильцам и предлагает установить своё оборудование на общедомовой собственности, затем председатель ТСЖ, глава совета дома, управляющая компания или иной законный представитель жильцов, если они согласны, заключает с компанией договор. Иногда телеком-операторы готовы платить за использование общего имущества дома «в общий котел». Это может стать хорошим аргументом для жильцов, особенно если дом маленький и требует ремонта.

По словам эксперта, это абсолютно рабочий механизм, если есть решение общего собрания собственников об общедомовом имуществе. Если такого решения нет, у жильцов нет выбранного представителя или они хотят его поменять, сначала нужно провести собрание. Собрать голоса хотя бы двух третей соседей непросто, и это становится одной из преград.

«Проблемная зона, которую я здесь вижу, — это дома, в которых люди еще не самоорганизовались, где некий правовой вакуум в этом смысле. Там, может быть, даже с подачи управляющей компании, которая знает, где есть такая ситуация, нерадивые провайдеры могут втыкать свои вышки либо бесплатно, либо оплачивая это незаконно прямо управляющей компании», — отмечает Елгазин.

Что касается вышек на придомовой территории, если она не относится к территории жилого дома и находится, например, на городской земле, то это совсем другой случай, и согласие жильцов по закону не требуется даже формально. «Тогда говорить о моратории на появление вышек — все равно что запрещать открытие автобусных остановок, автобусы ведь тоже кому-то мешают», — рассуждает эксперт.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

