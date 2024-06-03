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    В Забайкалье топором зарубили участкового, приехавшего на семейный скандал

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    Сотрудник полиции погиб при исполнении служебных обязанностей в Забайкальском крае. Участкового уполномоченного зарубили топором, об этом 3 июня сообщает МВД России.

    Накануне вечером участковому ОМВД по Читинскому району Николаю Бизяеву поступило сообщение о семейном скандале в селе Смоленка. Полицейский прибыл на место, а агрессивный житель частного дома напал на него с топором и нанес смертельный удар.

    Коллеги погибшего совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в городе Хилок. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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