В Забайкалье топором зарубили участкового, приехавшего на семейный скандал

Сотрудник полиции погиб при исполнении служебных обязанностей в Забайкальском крае. Участкового уполномоченного зарубили топором, об этом 3 июня сообщает МВД России.



Накануне вечером участковому ОМВД по Читинскому району Николаю Бизяеву поступило сообщение о семейном скандале в селе Смоленка. Полицейский прибыл на место, а агрессивный житель частного дома напал на него с топором и нанес смертельный удар.



Коллеги погибшего совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в городе Хилок. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

