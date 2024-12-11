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Город «Реставрация продолжается». Петербуржцы рано обрадовались, увидев снятие лесов с фасадов Петропавловской крепости

«Реставрация продолжается». Петербуржцы рано обрадовались, увидев снятие лесов с фасадов Петропавловской крепости

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7 комментариев
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В Петербурге продолжается ремонт гранитных фасадов Петропавловской крепости. Частичное снятие сетки и лесов свидетельствует о возможном завершении работ на том или ином участке, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе государственного музея истории города 11 декабря.

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Об освобождении стен территории музейного комплекса утром сообщили наши читатели: «Со стен Петропавловки снимают сетки и леса. Может, всё?»

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«Фонтанка» выяснила: не всё. «Реставрация продолжается, работы не заканчиваются. Екатерининская куртина без лесов уже. Рабочие постепенно двигаются. <…> Там большая площадь, поэтому вполне возможно, что реставрация продлится столько, сколько мы заявляли», — сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, в июле сроки реконструкции фасадов Петропавловской крепости сдвинули с декабря 2024 года на декабрь 2026-го. По информации «Фонтанки», причина такого решения объясняется необходимостью внесения изменений в проектную документацию из-за аварийного состояния одного из бастионов.

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Реставрация Петропавловская крепость Архитектура Петербурга
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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Можно подтянуть ресурсы с Триумфальной арки Пальмиры. Или из Мариуполя.
Гость
1 час
Нужно научиться быстро и качественно реставрировать
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