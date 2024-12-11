«Реставрация продолжается». Петербуржцы рано обрадовались, увидев снятие лесов с фасадов Петропавловской крепости

В Петербурге продолжается ремонт гранитных фасадов Петропавловской крепости. Частичное снятие сетки и лесов свидетельствует о возможном завершении работ на том или ином участке, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе государственного музея истории города 11 декабря.

Об освобождении стен территории музейного комплекса утром сообщили наши читатели: «Со стен Петропавловки снимают сетки и леса. Может, всё?»

«Фонтанка» выяснила: не всё. «Реставрация продолжается, работы не заканчиваются. Екатерининская куртина без лесов уже. Рабочие постепенно двигаются. <…> Там большая площадь, поэтому вполне возможно, что реставрация продлится столько, сколько мы заявляли», — сообщили в пресс-службе музея.