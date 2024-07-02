Бастионы просят гранита. Реставрация Петропавловской крепости ушла еще на два года

К концу года петербуржцы не смогут увидеть фасады Петропавловки. Сроки реконструкции серьезно сдвинуты. «Фонтанка» 2 июля взглянула на причины.



До декабря 2026 года передвинуты сроки реставрации гранитных фасадов бастионов Петропавловской крепости. По данным «Фонтанки», об этом говорится в допсоглашении от 20 июня к контракту на реставрацию между Музеем истории Санкт-Петербурга и компанией «ПСБ-Жилстрой».

