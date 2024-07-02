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    Бастионы просят гранита. Реставрация Петропавловской крепости ушла еще на два года

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    К концу года петербуржцы не смогут увидеть фасады Петропавловки. Сроки реконструкции серьезно сдвинуты. «Фонтанка» 2 июля взглянула на причины.

    До декабря 2026 года передвинуты сроки реставрации гранитных фасадов бастионов Петропавловской крепости. По данным «Фонтанки», об этом говорится в допсоглашении от 20 июня к контракту на реставрацию между Музеем истории Санкт-Петербурга и компанией «ПСБ-Жилстрой».

    Контракт заключен в конце 2022 года, выполнение намечалось на декабрь 2024 года. На сегодня, по данным госзакупок, освоение средств составляет 106 млн рублей из 1,3 млрд выделенных, то есть 8% от общей суммы (пункт «График финансирования по годам» исключен другим допсоглашением). По информации «Фонтанки», причина переноса сроков объясняется необходимостью внесения изменений в проектную документацию из-за аварийного состояния одного из бастионов.

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    Подробно ситуацию разбирает издание 47news. В материале можно ознакомиться с подробными комментариями комитета по культуре Смольного, где, в отличие от других участников процесса, пояснили ситуацию.

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