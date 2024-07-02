Бастионы просят гранита. Реставрация Петропавловской крепости ушла еще на два года

К концу года петербуржцы не смогут увидеть фасады Петропавловки. Сроки реконструкции серьезно сдвинуты. «Фонтанка»
До декабря 2026 года передвинуты сроки реставрации гранитных фасадов бастионов Петропавловской крепости. По данным «Фонтанки», об этом говорится в допсоглашении от 20 июня к контракту на реставрацию между Музеем истории Санкт-Петербурга и компанией «ПСБ-Жилстрой».
Контракт заключен в конце 2022 года, выполнение намечалось на декабрь
Подробно ситуацию разбирает издание 47news. В материале можно ознакомиться с подробными комментариями комитета по культуре Смольного, где, в отличие от других участников процесса, пояснили ситуацию.