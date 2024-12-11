Пиво выпало из фуры из-за ДТП под Уфой. Местные воспользовались

ДТП с необычными последствиями произошло утром 11 декабря на трассе Уфа — Самара в Башкирии.

Как сообщает «Башинформ», в районе села Кандры фура врезалась в отбойник и вылетела с дороги. Из прицепа на землю высыпался груз — бутылки с пивом. Ехавшие мимо местные жители не преминули этим воспользоваться и увезли с собой часть груза.

«Фура влетела. Здесь лежит. Палетки пива. Кому надо — не доезжая до Кандров», — комментирует в соцсетях очевидец.

UFA1 пишет, что, судя по логотипу на грузовике, машина принадлежит компании «Башрефлогистика». Информации о состоянии водителя пока нет.

Сейчас на месте, по данным «Башинформа», работают сотрудники ГАИ.