Смольный оценил выпадающие доходы от моратория на повышение налогов на имущество в 30 млрд рублей

За время действия моратория по переходу на уплату налога на имущество по кадастровой стоимости выпадающие доходы бюджета Петербурга составили 30 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников на Петербургском налоговом форуме 11 декабря. По его словам, расчет сделан по действующей ставке 1,5%. Если же исходить из максимально возможной ставки, то выпадающие доходы составили 52 млрд рублей. «Это тот объем поддержки, который за эти годы был оказан», — сказал он.

Алексей Корабельников напомнил, что переход на налогообложение по кадастровой стоимости начался в 2018 году. Но до 2024 года действовал мораторий, а в 2024 году скидки. С 2025 года налог на имущество составит 1,5% для недвижимости с кадастровой стоимостью до 10 млрд рублей и 2,5% — для объектов, которые по кадастру оценены выше этой планки.

«Со следующего года, помимо перехода на кадастровую стоимость, снижаем планку с 1000 до 500 кв. м для тех, кто подпадает, с пониманием того, что с какого-то момента планка должна исчезнуть и все имущество должно облагаться от рынка», — подчеркнул вице-губернатор.