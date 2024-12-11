Камера сняла, что бывает, если не соблюдать ТБ при ремонте авто на газу. В Омске погибли двое

Источник: СУ СК Омской области

Неосторожность при ремонте автомобиля в омском садоводстве стала фатальной для двух человек. Как это случилось, запечатлела камера видеонаблюдения.

ЧП произошло около 2 часов ночи 11 декабря в садоводческом товариществе «Незабудка» в Омске. В результате нарушения правил пожарной безопасности при ремонте грузовой «Газели», заправленной газом, воспламенилась газовоздушная смесь, сообщает пресс-служба СУ СК Омской области. На записи с камеры видно, как сначала из-за двери гаража валит дым, потом видна яркая вспышка, ненадолго «ослепившая» камеру, — и вот помещение уже охвачено пламенем.

Источник: СУ СК Омской области







При пожаре погибли двое мужчин 40 и 48 лет. По факту произошедшего ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.