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Происшествия Пенсионер и подросток обменялись заявлениями после интимной встречи в Подпорожье

Пенсионер и подросток обменялись заявлениями после интимной встречи в Подпорожье

3 836
8 комментариев

Подросток и пенсионер из Подпорожья написали друг на друга заявления в полицию. Теперь там разбираются, что могло произойти между представителями разных поколений.

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне в дежурную часть главка через службу 112 позвонил 62-летний мужчина. Он рассказал, что юноша по имени Даниил силой забрал у него золотой перстень. Прибывшие на место сотрудники установили, что пенсионер около десяти вечера встретил на улице пятиклассника и позвал его в гости на кофе. Около полуночи, когда школьник пошел домой, он нанес мужчине несколько ударов и отнял печатку.

Подростка с чужим кольцом быстро задержали и возбудили дело о грабеже. Но уже вечером в полицию обратилась мама школьника и написала заявление на пенсионера. Со слов женщины, тот домогался ее сына.

Полиция проводит проверку. Известно, что пятиклассник — трудный подросток и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Не исключено, что это для молодых это способ заработать)))
Гость
1 час
Шерсть?
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