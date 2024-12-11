Пенсионер и подросток обменялись заявлениями после интимной встречи в Подпорожье

Подросток и пенсионер из Подпорожья написали друг на друга заявления в полицию. Теперь там разбираются, что могло произойти между представителями разных поколений.

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне в дежурную часть главка через службу 112 позвонил 62-летний мужчина. Он рассказал, что юноша по имени Даниил силой забрал у него золотой перстень. Прибывшие на место сотрудники установили, что пенсионер около десяти вечера встретил на улице пятиклассника и позвал его в гости на кофе. Около полуночи, когда школьник пошел домой, он нанес мужчине несколько ударов и отнял печатку.