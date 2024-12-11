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Образ жизни Может быть диарея и рвота. Ученые объяснили, почему смартфон нельзя использовать за столом

Может быть диарея и рвота. Ученые объяснили, почему смартфон нельзя использовать за столом

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2 комментария
Источник:

Современным людям сложно представить свою жизнь без мобильного телефона. Но если вы не можете обойтись без смартфона даже во время ужина, прислушайтесь к важным предупреждениям специалистов. Подробнее рассказывают коллеги из «Вокруг света».

Доктор Гарет Най, старший преподаватель кафедры физиологии Честерского университета, отмечает: использование телефона во время еды может быть не только невежливым, но и небезопасным. Устройство, по словам ученого, может стать переносчиком множества микробов. В том числе опасных бактерий, способных вызвать различные заболевания.

— В основном это желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея, рвота и другие расстройства желудка. Однако у людей с ослабленной иммунной системой он может вызвать очень неприятные инфекции, такие как сепсис или пневмония, — говорит Гарет Най.

Задумайтесь сами: мы постоянно кладем телефон на самые разные поверхности, даже не задумываясь, насколько они могут быть загрязненными. Особенно опасно брать устройство с собой в туалет: там риск попадания на корпус вредных микроорганизмов значительно возрастает.

Чтобы снизить угрозу заражения, эксперты советуют вообще не использовать телефон. Вымойте руки, садитесь за стол и пока не закончите, не подходите к смартфону.

Если вам всё же нужно оставаться на связи, как следует почистите мобильный перед едой.

Как правильно дезинфицировать телефон

Следуйте этим рекомендациям:

  1. Перед чисткой отключите телефон от сети.

  2. Снимите чехол и тщательно промойте его теплой водой с мылом.

  3. Протрите корпус телефона салфеткой, смоченной спиртовым или мыльным раствором. Уделяйте особое внимание кнопкам и разъемам.

  4. Используйте зубочистку для удаления загрязнений из портов.

  5. Не погружайте телефон в воду и избегайте попадания на него струй жидкости.

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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
1 час
УчОные рекомендуют смотреть за столом федеральные каналы по телевизеру! :)
Гость
1 час
вот что значит смартфон и не читайте газет и не смотрите телевизор
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