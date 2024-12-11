Может быть диарея и рвота. Ученые объяснили, почему смартфон нельзя использовать за столом

Современным людям сложно представить свою жизнь без мобильного телефона. Но если вы не можете обойтись без смартфона даже во время ужина, прислушайтесь к важным предупреждениям специалистов. Подробнее рассказывают коллеги из «Вокруг света».
Доктор Гарет Най, старший преподаватель кафедры физиологии Честерского университета, отмечает: использование телефона во время еды может быть не только невежливым, но и небезопасным. Устройство, по словам ученого, может стать переносчиком множества микробов. В том числе опасных бактерий, способных вызвать различные заболевания.
— В основном это желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея, рвота и другие расстройства желудка. Однако у людей с ослабленной иммунной системой он может вызвать очень неприятные инфекции, такие как сепсис или пневмония, — говорит Гарет Най.
Задумайтесь сами: мы постоянно кладем телефон на самые разные поверхности, даже не задумываясь, насколько они могут быть загрязненными. Особенно опасно брать устройство с собой в туалет: там риск попадания на корпус вредных микроорганизмов значительно возрастает.
Чтобы снизить угрозу заражения, эксперты советуют вообще не использовать телефон. Вымойте руки, садитесь за стол и пока не закончите, не подходите к смартфону.
Если вам всё же нужно оставаться на связи, как следует почистите мобильный перед едой.
Как правильно дезинфицировать телефон
Следуйте этим рекомендациям:
Перед чисткой отключите телефон от сети.
Снимите чехол и тщательно промойте его теплой водой с мылом.
Протрите корпус телефона салфеткой, смоченной спиртовым или мыльным раствором. Уделяйте особое внимание кнопкам и разъемам.
Используйте зубочистку для удаления загрязнений из портов.
Не погружайте телефон в воду и избегайте попадания на него струй жидкости.