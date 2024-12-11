NYT: США могут снизить уровень экономической поддержки Украины

США, по всей видимости, будут снижать уровень экономической поддержки Украины после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщила 10 декабря газета The New York Times.
Издание уточняет, что Украина в значительной степени надеется на международную помощь, «чтобы сохранить свою экономику на плаву». Однако вряд ли Америка продолжит оказывать такую же экономическую и военную поддержку, что и администрация Джо Байдена.
8 декабря Трамп уже говорил, что новая администрация, скорее всего, сократит объемы военной помощи Киеву. В начале ноября команда Дональда Трампа предложила несколько вариантов для завершения украинского конфликта. The Wall Street Journal уточнял, что Трамп на тот момент не одобрил ни один из предложенных планов.
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