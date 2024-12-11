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Власть NYT: США могут снизить уровень экономической поддержки Украины

NYT: США могут снизить уровень экономической поддержки Украины

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17 комментариев

США, по всей видимости, будут снижать уровень экономической поддержки Украины после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщила 10 декабря газета The New York Times.

Издание уточняет, что Украина в значительной степени надеется на международную помощь, «чтобы сохранить свою экономику на плаву». Однако вряд ли Америка продолжит оказывать такую же экономическую и военную поддержку, что и администрация Джо Байдена.

8 декабря Трамп уже говорил, что новая администрация, скорее всего, сократит объемы военной помощи Киеву. В начале ноября команда Дональда Трампа предложила несколько вариантов для завершения украинского конфликта. The Wall Street Journal уточнял, что Трамп на тот момент не одобрил ни один из предложенных планов.

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Дональд Трамп Украинский конфликт
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Комментарии
17
gatsby55
1 час
"Может...", "по всей видимости...", "скорее всего...". Попахивает вбросом по указке тарщ майора.
Сила в Правде!!
1 час
каждый чих из америки теперь на первых полосах в россии позорище.
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