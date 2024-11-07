Демилитаризованная зона по линии фронта и не только. WSJ пишет, как команда Трампа предлагает закончить украинский конфликт

Обещание Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту ставит его в положение, когда ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенных общей целью — отойти от стратегии президента Байдена в вопросах вооружения Киева. Теперь команде Трампа приходится разрабатывать новый план урегулирования конфликта. Об этом 6 ноября пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«На протяжении всей своей кампании за Белый дом Трамп критиковал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что это повышает вероятность Третьей мировой войны и что Киев обманул США, получив оружие стоимостью в миллиарды долларов бесплатно. Он сказал, что может быстро разрешить конфликт, посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как он это сделает», — отмечается в публикации.

Советники Трампа рассматривают варианты, среди которых заморозка конфликта при дальнейших поставках вооружений (для предотвращения возобновления конфликта) и временный отказ Киева от намерений вступить в НАТО — как минимум на 20 лет. По данным WSJ, один из планов предусматривает создание демилитаризованной зоны длиной 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы.