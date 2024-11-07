Демилитаризованная зона по линии фронта и не только. WSJ пишет, как команда Трампа предлагает закончить украинский конфликт

Обещание Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту ставит его в положение, когда ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенных общей целью — отойти от стратегии президента Байдена в вопросах вооружения Киева. Теперь команде Трампа приходится разрабатывать новый план урегулирования конфликта. Об этом 6 ноября пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«На протяжении всей своей кампании за Белый дом Трамп критиковал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что это повышает вероятность Третьей мировой войны и что Киев обманул США, получив оружие стоимостью в миллиарды долларов бесплатно. Он сказал, что может быстро разрешить конфликт, посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как он это сделает», — отмечается в публикации.
Советники Трампа рассматривают варианты, среди которых заморозка конфликта при дальнейших поставках вооружений (для предотвращения возобновления конфликта) и временный отказ Киева от намерений вступить в НАТО — как минимум на 20 лет. По данным WSJ, один из планов предусматривает создание демилитаризованной зоны длиной 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы.
«Мы можем обучать [украинских военных] или предоставлять другую поддержку, но поставляемое оружие будет европейским. Мы не будем посылать американцев поддерживать мир на Украине и не будем платить за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, англичане и французы», — цитирует издание слова одного из членов команды Трампа.
В публикации отмечается, что Дональд Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта.
Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Пороговое значение — 270. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, сам Трамп назвал себя 47-м главой Белого дома. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Что ещё он сказал в своей речи после выборов, читайте на «Фонтанке». Подробнее о выборах президента США также читайте на «Фонтанке». После завершения выборов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов.
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