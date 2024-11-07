Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 766мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Демилитаризованная зона по линии фронта и не только. WSJ пишет, как команда Трампа предлагает закончить украинский конфликт

Демилитаризованная зона по линии фронта и не только. WSJ пишет, как команда Трампа предлагает закончить украинский конфликт

8 136
38 комментариев

Обещание Дональда Трампа положить конец украинскому конфликту ставит его в положение, когда ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенных общей целью — отойти от стратегии президента Байдена в вопросах вооружения Киева. Теперь команде Трампа приходится разрабатывать новый план урегулирования конфликта. Об этом 6 ноября пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«На протяжении всей своей кампании за Белый дом Трамп критиковал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что это повышает вероятность Третьей мировой войны и что Киев обманул США, получив оружие стоимостью в миллиарды долларов бесплатно. Он сказал, что может быстро разрешить конфликт, посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как он это сделает», — отмечается в публикации.

Советники Трампа рассматривают варианты, среди которых заморозка конфликта при дальнейших поставках вооружений (для предотвращения возобновления конфликта) и временный отказ Киева от намерений вступить в НАТО — как минимум на 20 лет. По данным WSJ, один из планов предусматривает создание демилитаризованной зоны длиной 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы.

«Мы можем обучать [украинских военных] или предоставлять другую поддержку, но поставляемое оружие будет европейским. Мы не будем посылать американцев поддерживать мир на Украине и не будем платить за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, англичане и французы», — цитирует издание слова одного из членов команды Трампа.

В публикации отмечается, что Дональд Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Пороговое значение — 270. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, сам Трамп назвал себя 47-м главой Белого дома. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Что ещё он сказал в своей речи после выборов, читайте на «Фонтанке». Подробнее о выборах президента США также читайте на «Фонтанке». После завершения выборов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Украинский конфликт Выборы в США Выборы президента в США Дональд Трамп
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
Сила в Правде!!
1 час
новость в стиле обс
Джим Хокинс
47 минут
Трамп типичный популист. Поэтому и делает такие несерьёзные предложения, которые не устраивают обе стороны конфликта.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Новости компаний
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15