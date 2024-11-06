Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом. Лукашенко согласен

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон объявил Дональда Трампа избранным президентом США. По предварительному подсчету голосов выборщиков, он лидировал в президентской гонке.
«Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в которых мы находимся», — написал Джонсон в соцсетях, отметив, что у граждан Америки снова есть надежда на будущее.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также назвал Трампа победителем на выборах в США, передает Sputnik.
Тем временем Трамп вышел на сцену в Палм-Бич, где выступит перед своими сторонниками, вместе со своей женой Меланией. Камала Харрис, напомним, свое выступление отменила.
В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Трамп, по предварительным подсчетам Fox News, набирает 277 голосов выборщиков при пороге в 270 и обеспечивает себе победу на выборах. Одним из первых Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.