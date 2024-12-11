Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 760мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Спор о ремонте машины в Полюстрово закончился в реанимации. Задержан новый россиянин

Спор о ремонте машины в Полюстрово закончился в реанимации. Задержан новый россиянин

3 995
51 комментарий

Полиция готовится возбудить уголовное дело после слишком жаркого спора о ремонте машины в Красногвардейском районе Петербурга. Один из участников остывает в отделе, другой приходит в себя в реанимации.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря, медики нашли раненого недалеко от Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова накануне в шестом часу вечера и сообщили в полицию. Сотрудники быстро выяснили, что 35-летний иностранец получил удар ножом в живот у гаражей на Екатерининском проспекте в разгар диспута о ремонте.

«Пострадавший смог самостоятельно сообщить медикам о своем ранении и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», гражданин Киргизии поступил в больницу с проникающей раной живота. Его поместили в реанимацию.

Предполагаемого обидчика тем же вечером задержали по горячим следам. Это 31-летний уроженец Узбекистана, в прошлом году получивший российский паспорт. Пока он получил протокол по статье о побоях, возбуждение уголовного дела — вопрос времени.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Конфликт Нож
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY15
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
51
282904679
2 часа
Хорошо хоть самоликвидируются.
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Российский паспорт какой-то мусорный. Дают всем подряд.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Новости компаний
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50