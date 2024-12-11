Спор о ремонте машины в Полюстрово закончился в реанимации. Задержан новый россиянин

Полиция готовится возбудить уголовное дело после слишком жаркого спора о ремонте машины в Красногвардейском районе Петербурга. Один из участников остывает в отделе, другой приходит в себя в реанимации.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря, медики нашли раненого недалеко от Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова накануне в шестом часу вечера и сообщили в полицию. Сотрудники быстро выяснили, что 35-летний иностранец получил удар ножом в живот у гаражей на Екатерининском проспекте в разгар диспута о ремонте.

«Пострадавший смог самостоятельно сообщить медикам о своем ранении и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», гражданин Киргизии поступил в больницу с проникающей раной живота. Его поместили в реанимацию.

Предполагаемого обидчика тем же вечером задержали по горячим следам. Это 31-летний уроженец Узбекистана, в прошлом году получивший российский паспорт. Пока он получил протокол по статье о побоях, возбуждение уголовного дела — вопрос времени.