Глава «Ростелекома» заявил, что Россия полностью импортозаместила серверы

В России полностью решили проблему с импортозамещением серверов. Об этом заявил глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе выступления в Совете Федерации 11 декабря.

По его словам, вопрос с импортозамещением мощных вычислительных ресурсов, серверов и систем хранения данных в РФ решен полностью, передает ТАСС . «Хочу доложить, что сегодня страна чувствует себя достаточно уверенно», — заявил топ-менеджер.

Осеевский также отчитался, что Ростелеком завершил создание инфраструктуры связи на территории новых регионов РФ. По его словам, в это было вложено более 25 миллиардов рублей. На территории Донбасса и Новороссии построили 5,3 тысячи базовых станций, и на сегодняшний день там подключено более 600 тысяч абонентов.