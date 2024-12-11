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Общество Глава «Ростелекома» заявил, что Россия полностью импортозаместила серверы

Глава «Ростелекома» заявил, что Россия полностью импортозаместила серверы

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21 комментарий

В России полностью решили проблему с импортозамещением серверов. Об этом заявил глава Ростелекома Михаил Осеевский в ходе выступления в Совете Федерации 11 декабря.

По его словам, вопрос с импортозамещением мощных вычислительных ресурсов, серверов и систем хранения данных в РФ решен полностью, передает ТАСС. «Хочу доложить, что сегодня страна чувствует себя достаточно уверенно», — заявил топ-менеджер.

Осеевский также отчитался, что Ростелеком завершил создание инфраструктуры связи на территории новых регионов РФ. По его словам, в это было вложено более 25 миллиардов рублей. На территории Донбасса и Новороссии построили 5,3 тысячи базовых станций, и на сегодняшний день там подключено более 600 тысяч абонентов.

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ПО ТЕМЕ
Ростелеком Михаил Осеевский Импортозамещение
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Комментарии
21
Cashmare
33 минуты
а "деградирующие сервера" заместили, или так и оставили специально для тытруба? или это уже замещенные деградируют?
михаил.ру
38 минут
фантазер!!!
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