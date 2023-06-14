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    Разглядываем меню сетов за 4,5 тысячи: онлайн-репортаж с первого дня ПМЭФ

    Рассказываем обо всём интересном, что происходит на площадках экономического форума

    3125
    8 комментариев

    Сегодня, 14 июня, открывается Петербургский международный экономический форум. Рассказываем обо всём, что там происходит, следим за новостями форума, показываем стенды стран и регионов России, разговариваем со звездами и публикуем оперативную информацию в этом онлайн-репортаже.

    А вы следите за новостями ПМЭФ?

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В самом начале выставки, сразу после металлодетекторов, стоят стенды прокуратуры и Роспотребнадзора. Какая жизнь - такой и бизнес-форум.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Внезапно, но отдельный стенд на ПМЭФ есть у Чебурашки. С огромными ушами.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»


    А на стенде РЖД крупным планом показывают императора. Тут крутят ролик о появлении первой российской железной дороги.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    А вот и одно из самых интересных мест форума — ресторан. Цены с прошлого года не изменились: за сет из четырех блюд с напитком просят 4,5 тысячи рублей. Алкоголь, кстати, здесь не подают — только на специальном стенде.

    В первом сете: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и семи с хрустящим луком, медовик с алтайским медом и на выбор филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка с соусом биск.

    Во втором: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, сметанник и филе утиной грудки с кремом из земляной груши или сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови.

    В третьем: салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами, крем-суп из тыквы с крабом, облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками и филе семги с молодой спаржей и винной карамелью или баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Какой бы из трех сетов выбрали?

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Самое большое скопление людей в костюмах на двух стендах: винном (понимаем) и «Найди себя на фото». Мужчины увлеченно листают галереи.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    У «Движения Первых» — современного аналога пионерии — тоже свой стенд на ПМЭФ-2023.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Стенд новых регионов один на троих — ЛНР, ДНР и Херсонскую область. Пока ничего, кроме конфет, мороженого «Королевское» и радиаторов отопления не предлагают.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Неожиданно огромный стенд у Запорожской области под лозунгом «Новое Приазовье России». На экране — Иван Охлобыстин.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»


    На ПМЭФе установили огромную интерактивную карту (новые регионы там тоже есть).

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Интересный ход от Московской области. Из продукции подмосковных фабрик (от крестиков-ноликов до мыла и чипсов) собрали «Девочку с персиками» Серова.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Стенд российского футбольного союза на ПМЭФ внезапно встречает футболками с огромным лого СССР.

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Стенд Башкирии
    Стенд БашкирииФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка ОАЭ
    Площадка ОАЭФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форума
    А так показывает себя ВТБ, генеральный спонсор этого форумаФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Площадка «Газпром нефти»
    Площадка «Газпром нефти»Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Forumspb.com
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    — Псковская область привезла вездеход, Пермь — огромный 3D-принтер, который одиноко печатает табличку к 300-летию города, а Хабаровский край просто зашел с золота и платины, — делится корреспондент «Фонтанки» Илья Казаков.

    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Одиноко печатает табличку

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Драгоценные (и не только) металлы Хабаровского края

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Вездеход Псковской области
    Вездеход Псковской областиФото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Огромный 3D-принтер от Пермского края
    Огромный 3D-принтер от Пермского краяИлья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
    Достаточно пустой стенд Москвы
    Достаточно пустой стенд МосквыФото: Илья Казаков / «Фонт