Разглядываем меню сетов за 4,5 тысячи: онлайн-репортаж с первого дня ПМЭФ

Сегодня, 14 июня, открывается Петербургский международный экономический форум. Рассказываем обо всём, что там происходит, следим за новостями форума, показываем стенды стран и регионов России, разговариваем со звездами и публикуем оперативную информацию в этом онлайн-репортаже.
А вы следите за новостями ПМЭФ?
В самом начале выставки, сразу после металлодетекторов, стоят стенды прокуратуры и Роспотребнадзора. Какая жизнь - такой и бизнес-форум.
Внезапно, но отдельный стенд на ПМЭФ есть у Чебурашки. С огромными ушами.
А на стенде РЖД крупным планом показывают императора. Тут крутят ролик о появлении первой российской железной дороги.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
А вот и одно из самых интересных мест форума — ресторан. Цены с прошлого года не изменились: за сет из четырех блюд с напитком просят 4,5 тысячи рублей. Алкоголь, кстати, здесь не подают — только на специальном стенде.
В первом сете: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и семи с хрустящим луком, медовик с алтайским медом и на выбор филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка с соусом биск.
Во втором: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, сметанник и филе утиной грудки с кремом из земляной груши или сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови.
В третьем: салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами, крем-суп из тыквы с крабом, облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками и филе семги с молодой спаржей и винной карамелью или баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом.
Какой бы из трех сетов выбрали?
Самое большое скопление людей в костюмах на двух стендах: винном (понимаем) и «Найди себя на фото». Мужчины увлеченно листают галереи.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
У «Движения Первых» — современного аналога пионерии — тоже свой стенд на ПМЭФ-2023.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Стенд новых регионов один на троих — ЛНР, ДНР и Херсонскую область. Пока ничего, кроме конфет, мороженого «Королевское» и радиаторов отопления не предлагают.
Неожиданно огромный стенд у Запорожской области под лозунгом «Новое Приазовье России». На экране — Иван Охлобыстин.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
На ПМЭФе установили огромную интерактивную карту (новые регионы там тоже есть).
Интересный ход от Московской области. Из продукции подмосковных фабрик (от крестиков-ноликов до мыла и чипсов) собрали «Девочку с персиками» Серова.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Стенд российского футбольного союза на ПМЭФ внезапно встречает футболками с огромным лого СССР.
— Псковская область привезла вездеход, Пермь — огромный 3D-принтер, который одиноко печатает табличку к 300-летию города, а Хабаровский край просто зашел с золота и платины, — делится корреспондент «Фонтанки» Илья Казаков.
Одиноко печатает табличку
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Драгоценные (и не только) металлы Хабаровского края
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»