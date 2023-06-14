Разглядываем меню сетов за 4,5 тысячи: онлайн-репортаж с первого дня ПМЭФ

А вот и одно из самых интересных мест форума — ресторан. Цены с прошлого года не изменились: за сет из четырех блюд с напитком просят 4,5 тысячи рублей. Алкоголь, кстати, здесь не подают — только на специальном стенде.



В первом сете: легкий салат с ростбифом, поморская уха из стерляди и семи с хрустящим луком, медовик с алтайским медом и на выбор филе говядины с печеным картофелем и соусом из белых грибов или филе судака с пюре из зеленого горошка с соусом биск.



Во втором: микс-салат с форелью и кедровыми орешками, бульон из говядины с расстегаем, сметанник и филе утиной грудки с кремом из земляной груши или сет из дальневосточных гребешков и креветок с кремом из молодого горошка и моркови.



В третьем: салат с подкопченной утиной грудкой и свежими овощами, крем-суп из тыквы с крабом, облепиховый торт с морковным бисквитом и кедровыми орешками и филе семги с молодой спаржей и винной карамелью или баранина с запеченным баклажаном и пряным соусом.

