Житель Парголовской улицы получил уголовное дело вместо теплых батарей

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте возбуждено в отношении жителя Выборгского района Петербурга. Мужчина, напомним, позвонил в службу 004 и грозился взорвать газ, если в его дом не вернут тепло. Оператор воспринял угрозу реально. О начале производства «Фонтанке» стало известно 11 декабря. Если вина петербуржца будет доказана, ему могут дать до 5 лет лишения свободы.

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