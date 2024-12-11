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Происшествия Житель Парголовской улицы получил уголовное дело вместо теплых батарей

Житель Парголовской улицы получил уголовное дело вместо теплых батарей

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1 комментарий

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте возбуждено в отношении жителя Выборгского района Петербурга. Мужчина, напомним, позвонил в службу 004 и грозился взорвать газ, если в его дом не вернут тепло. Оператор воспринял угрозу реально. О начале производства «Фонтанке» стало известно 11 декабря. Если вина петербуржца будет доказана, ему могут дать до 5 лет лишения свободы.

60-летнего пьяного мужчину задержали в ночь на вторник после его звонка. Петербуржец пояснил, что хотел всего лишь напугать сотрудников ЖКС, чтобы аварийные работы на сетях быстрее закончились. Нарушителя доставили в отдел и оформили протокол. В воскресенье он протрезвел и написал явку с повинной.

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Комментарии
1
Гость
36 минут
Жаль мужика. А вот если бы наказали жилконтору, и начальнику оной впаяли срок, то эти сразу бы зашевелились и по-другому бы разговаривали с жителями. Мы им деньги платим, а не наоборот.
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