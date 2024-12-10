Житель севера Петербурга угрожал взорвать свой дом из-за отсутствия отопления

Житель Выборгского района Петербурга может стать фигурантом уголовного дела из-за своей вспыльчивости и лишнего выпитого. Накануне вечером он угрожал взорвать свой дом из-за холодных батарей. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.

В понедельник вечером служба 004 связалась с полицией и рассказала, что к ним на линию обратился житель улицы Парголовской. Мужчина жаловался на отсутствие тепла, а когда услышал про аварийные работы, пообещал включить газ и взорвать дом.