Житель севера Петербурга угрожал взорвать свой дом из-за отсутствия отопления

Житель Выборгского района Петербурга может стать фигурантом уголовного дела из-за своей вспыльчивости и лишнего выпитого. Накануне вечером он угрожал взорвать свой дом из-за холодных батарей. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 декабря.
В понедельник вечером служба 004 связалась с полицией и рассказала, что к ним на линию обратился житель улицы Парголовской. Мужчина жаловался на отсутствие тепла, а когда услышал про аварийные работы, пообещал включить газ и взорвать дом.
В итоге в отдел доставили сильно пьяного 60-летнего мужчину. Он объяснил свои угрозы тем, что хотел напугать сотрудников ЖКХ. Петербуржец получил административный протокол о мелком хулиганстве и провел ночь в камере.
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