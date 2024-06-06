Захарова рассказала об угрозах РФ со стороны Афганистана под властью талибов*

Угроза для РФ со стороны Афганистана есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в стране. Об этом 6 июня в разговоре с MSK1.RU рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.
«Нет ли угрозы для России? Так угроза есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в Афганистане: наркотрафик, безопасность, терроризм, преступность. Кто будет это решать? Без контактов с властью в Афганистане это решение не будет найдено, и тем более реализовано», — рассказала Мария Захарова.
По ее словам, контакты с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан»*, который сейчас фактически руководит страной, осуществляются в прагматичных целях. Захарова напомнила, что 20 лет страна находилась под оккупацией НАТО, но тем не менее за эти годы проблем в Афганистане меньше не стало.
«Вы же видите статистику ООН по производству наркотиков в Афганистане. Это же чудовищный рост. А это же не только одна проблема, это проблема, которая ведет целый блок дополнительных проблем», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
За прошедший 2023 год экономические отношения с Афганистаном выросли в 2,5 раза, отметила Захарова. По ее словам, сейчас с «Талибаном» устанавливают контакты все больше стран по тем же самым причинам, что и РФ, — чтобы решить накопившиеся в регионе проблемы.
В МИД полагают, что решать проблемы внутри Афганистана необходимо одновременно с экономическим, индустриальным и внутриполитическим развитием. По словам Захаровой, именно такое отношение было у Советского Союза, который строил гражданскую инфраструктуру, открывал предприятия и создавал рабочие места, в отличие от Соединенных Штатов, которые «рассказали, что будут устанавливать демократию, 20 лет оккупировали страну, оставив ее с чудовищным ростом проблем, не отдав людям в Афганистане ничего».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия «собирается принять решение об исключении движения «Талибан» из списка террористов». По его словам, «Совет Безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял — в списке террористов есть 12–15 конкретных персонажей». К тому же Лавров напомнил, что талибы «являются реальной властью», а Россия никогда не убирала посольство из Афганистана.
6 июня делегация талибов прибыла на ПМЭФ.
* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.