Захарова рассказала об угрозах РФ со стороны Афганистана под властью талибов*

Угроза для РФ со стороны Афганистана есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в стране. Об этом 6 июня в разговоре с MSK1.RU рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума. «Нет ли угрозы для России? Так угроза есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в Афганистане: наркотрафик, безопасность, терроризм, преступность. Кто будет это решать? Без контактов с властью в Афганистане это решение не будет найдено, и тем более реализовано», — рассказала Мария Захарова.

По ее словам, контакты с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан»*, который сейчас фактически руководит страной, осуществляются в прагматичных целях. Захарова напомнила, что 20 лет страна находилась под оккупацией НАТО, но тем не менее за эти годы проблем в Афганистане меньше не стало.

«Вы же видите статистику ООН по производству наркотиков в Афганистане. Это же чудовищный рост. А это же не только одна проблема, это проблема, которая ведет целый блок дополнительных проблем», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

За прошедший 2023 год экономические отношения с Афганистаном выросли в 2,5 раза, отметила Захарова. По ее словам, сейчас с «Талибаном» устанавливают контакты все больше стран по тем же самым причинам, что и РФ, — чтобы решить накопившиеся в регионе проблемы.

В МИД полагают, что решать проблемы внутри Афганистана необходимо одновременно с экономическим, индустриальным и внутриполитическим развитием. По словам Захаровой, именно такое отношение было у Советского Союза, который строил гражданскую инфраструктуру, открывал предприятия и создавал рабочие места, в отличие от Соединенных Штатов, которые «рассказали, что будут устанавливать демократию, 20 лет оккупировали страну, оставив ее с чудовищным ростом проблем, не отдав людям в Афганистане ничего».