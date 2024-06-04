«Министр уже в пути». МИД опроверг слухи об отказе талибов* приехать на ПМЭФ

Министр труда в правительстве талибов, ранее обозначивший свое намерение посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже едет в Северную столицу вместе с несколькими представителями Афганистана. Об этом 4 июня заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов изданию РИА Новости.

Таким образом, представитель Министерства иностранных дел России опроверг информацию, появившуюся в СМИ, об отказе движения «Талибан»* от участия в ПМЭФ-2024.

«Министр уже в пути», — сказал Кабулов.

О том, что Россия направила приглашение талибам для участия в форуме, Кабулов сообщил 27 мая. После этого глава МИД России Сергей Лавров и президент Владимир Путин сделали заявления о необходимости исключения «Талибана» из списка террористических организаций.