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    «Министр уже в пути». МИД опроверг слухи об отказе талибов* приехать на ПМЭФ

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    Министр труда в правительстве талибов, ранее обозначивший свое намерение посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже едет в Северную столицу вместе с несколькими представителями Афганистана. Об этом 4 июня заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов изданию РИА Новости.

    Таким образом, представитель Министерства иностранных дел России опроверг информацию, появившуюся в СМИ, об отказе движения «Талибан»* от участия в ПМЭФ-2024.

    «Министр уже в пути», — сказал Кабулов.

    О том, что Россия направила приглашение талибам для участия в форуме, Кабулов сообщил 27 мая. После этого глава МИД России Сергей Лавров и президент Владимир Путин сделали заявления о необходимости исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

    * Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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