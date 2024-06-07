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    После ДТП с двумя трамваями в Кемерове возбудили уже третье уголовное дело. Пострадавших — больше 140

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    Следственный комитет Кемеровской области 7 июня сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика АО «Кемеровская электротранспортная компания», которая накануне выпустила в рейс неисправный трамвай. Информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

    Таким образом, это уголовное дело стало уже третьим по счету: ранее были задержаны директор и мастер компании-перевозчика, подозреваемые в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Новое дело возбуждено по той же самой части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), но пока что в отношении «неустановленных должностных лиц» Управления транспорта и связи администрации Кемерово, которые своевременно не приняли достаточных мер по контролю за деятельностью перевозчика.

    Из сообщения СК следует, что на данный момент количество пострадавших превысило 140 человек. Один мужчина погиб в результате ДТП.

    Два трамвая одного и того же маршрута № 10 столкнулись утром 6 июня в Кемерове на Кузнецком мосту. У одного из них, по предварительным данным, отказали тормоза, и он понесся с горы.

    Подробности читайте на «Фонтанке».

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