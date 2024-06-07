После ДТП с двумя трамваями в Кемерове возбудили уже третье уголовное дело. Пострадавших — больше 140

Следственный комитет Кемеровской области 7 июня сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика АО «Кемеровская электротранспортная компания», которая накануне выпустила в рейс неисправный трамвай. Информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Таким образом, это уголовное дело стало уже третьим по счету: ранее были задержаны директор и мастер компании-перевозчика, подозреваемые в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.