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    Директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании» задержаны после ДТП с трамваями, в котором пострадали больше ста человек

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    В Кемеровской области 6 июня были задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании», которые, по версии следствия, допустили выход в рейс неисправного трамвая. Об этом сообщает телеграм-канал следственного комитета.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Сегодня утром в Кемерове произошло ДТП с участием двух трамваев: они столкнулись на Кузнецком мосту. Один ехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. В стационаре остаются 20 пострадавших. Четверо из них — в реанимации. Один человек погиб.

    По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела.

    Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). С ними проводятся следственные действия.

    По-прежнему рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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