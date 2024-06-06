Директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании» задержаны после ДТП с трамваями, в котором пострадали больше ста человек

В Кемеровской области 6 июня были задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании», которые, по версии следствия, допустили выход в рейс неисправного трамвая. Об этом сообщает телеграм-канал следственного комитета.
официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Сегодня утром в Кемерове произошло ДТП с участием двух трамваев: они столкнулись на Кузнецком мосту. Один ехал вниз с горы, набирая скорость, на повороте из него выпали люди — «Фонтанка» публиковала видео. В стационаре остаются 20 пострадавших. Четверо из них — в реанимации. Один человек погиб.
По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела.
Задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного
По-прежнему рассматриваются две версии ЧП: техническая неисправность и человеческий фактор. Подробности читайте на «Фонтанке».