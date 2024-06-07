Вице-премьер Чернышенко: дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек

Дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ 7 июня. «Главный вызов — это дефицит кадров и доступ к технологиям», — подчеркнул он.



По словам вице-премьера, чем восполнить кадровый дефицит — не вполне понятно. Так, коэффициент рождаемости нужно увеличить с нынешних 1,4 до 1,8. «Но просто так по решению правительства не увеличится, хотя меры беспрецедентные принимаются», — сказал он.



«Производительность труда падает, она и так ниже стран, с которыми мы себя сравниваем по паритету покупательной способности. Мы теперь верим, что нас спасет искусственный интеллект, потому что что еще может спасти, потому что все повторяется из года в год», — заявил Чернышенко.

