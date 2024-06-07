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    ПМЭФ 2024

    Вице-премьер Чернышенко: дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек

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    9 комментариев

    Дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ 7 июня. «Главный вызов — это дефицит кадров и доступ к технологиям», — подчеркнул он.

    По словам вице-премьера, чем восполнить кадровый дефицит — не вполне понятно. Так, коэффициент рождаемости нужно увеличить с нынешних 1,4 до 1,8. «Но просто так по решению правительства не увеличится, хотя меры беспрецедентные принимаются», — сказал он.

    «Производительность труда падает, она и так ниже стран, с которыми мы себя сравниваем по паритету покупательной способности. Мы теперь верим, что нас спасет искусственный интеллект, потому что что еще может спасти, потому что все повторяется из года в год», — заявил Чернышенко.

    Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в 27-й раз. Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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    ПМЭФПМЭФ-2024Кадровый дефицитДефицит кадров
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    Комментарии 9

    Wiring07 Июн 2024 в 10:27
    А воевать меньше не пробовали?
    +2−0
    SovietPofigist07 Июн 2024 в 10:24
    Интересно бы узнать какие такие "меры беспрецедентные" принимаются? Квартиры семьям бесплатно выделяют? Образование для детей бесплатное? Зарплата у родителей достойная?
    +3−1
    Delon07 Июн 2024 в 10:18
    А сколько человек становится блохерами без разрешения и отработки на производстве? Отработал на производстве 10 лет-можешь становиться блохером. Во где людские резервы порылись!
    +1−2
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