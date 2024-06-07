Вице-премьер Чернышенко: дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек

Дефицит сотрудников в России к 2030 году составит
По словам вице-премьера, чем восполнить кадровый дефицит — не вполне понятно. Так, коэффициент рождаемости нужно увеличить с нынешних 1,4 до 1,8. «Но просто так по решению правительства не увеличится, хотя меры беспрецедентные принимаются», — сказал он.
«Производительность труда падает, она и так ниже стран, с которыми мы себя сравниваем по паритету покупательной способности. Мы теперь верим, что нас спасет искусственный интеллект, потому что что еще может спасти, потому что все повторяется из года в год», — заявил Чернышенко.
Петербургский международный экономический форум проходит в КВЦ «Экспофорум» с 5 по 8 июня. Он проводится в