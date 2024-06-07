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    Турция закрывает импорт пшеницы до 15 октября. Запрет коснется продукции всех стран

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    1 комментарий

    Турция перестанет импортировать пшеницу всех стран с 21 июня по 15 октября текущего года. Информацию об этом распространил телеграм-канал Союза экспортеров зерна со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

    Уточняется, что мера вводится в связи с формированием значительных объемов собственных запасов, оцениваемых в 9 миллионов тонн, и с необходимостью реализовывать эти запасы.

    На середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в нынешнем сезоне после Египта. Крупными импортерами пшеницы из РФ являются также Бангладеш, Пакистан и Алжир. По информации председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, экспорт пшеницы из России в Турцию сократился на 23% к прошлому сезону, и российские компании замещают эти объемы поставками в азиатские страны.

    С 1 июля ЕС ввел «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии, объяснив это предотвращением «дестабилизации европейского рынка».

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    ТурцияЭкспортИмпортПшеницаРоссия
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    Комментарии 1

    Kot Piter07 Июн 2024 в 00:56
    Значит ли это, что у нас подешевеет мука и хлеб? 🤔
    +0−0
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