Турция закрывает импорт пшеницы до 15 октября. Запрет коснется продукции всех стран

Турция перестанет импортировать пшеницу всех стран с 21 июня по 15 октября текущего года. Информацию об этом распространил телеграм-канал Союза экспортеров зерна со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

Уточняется, что мера вводится в связи с формированием значительных объемов собственных запасов, оцениваемых в 9 миллионов тонн, и с необходимостью реализовывать эти запасы.

На середину апреля Турция была вторым покупателем российской пшеницы в нынешнем сезоне после Египта. Крупными импортерами пшеницы из РФ являются также Бангладеш, Пакистан и Алжир. По информации председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, экспорт пшеницы из России в Турцию сократился на 23% к прошлому сезону, и российские компании замещают эти объемы поставками в азиатские страны.