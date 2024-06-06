Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию. Она используется в производстве пороха для боеприпасов

Министерство экономики Тайваня объявило о введении ограничений на экспорт нитроцеллюлозы в Россию и Белоруссию, добавив этот компонент бездымного пороха и пороха для боеприпасов в список контролируемых товаров. Об этом 6 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт ведомства.

Ограничительные меры официально вступят в силу 14 июня 2024 года. Уточняется, что оборот нитроцеллюлозы уже регулируется США и ЕС и контроль поможет предотвратить появление лазеек в регулировании.

В конце мая Евросоюз ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров, а власти Японии чуть раньше запретили поставлять в Россию автомобильные двигатели, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов.