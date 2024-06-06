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    Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию. Она используется в производстве пороха для боеприпасов

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    3 комментария

    Министерство экономики Тайваня объявило о введении ограничений на экспорт нитроцеллюлозы в Россию и Белоруссию, добавив этот компонент бездымного пороха и пороха для боеприпасов в список контролируемых товаров. Об этом 6 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт ведомства.

    Ограничительные меры официально вступят в силу 14 июня 2024 года. Уточняется, что оборот нитроцеллюлозы уже регулируется США и ЕС и контроль поможет предотвратить появление лазеек в регулировании.

    В конце мая Евросоюз ввел ограничения на экспорт в РФ оборудования для перехвата переговоров, а власти Японии чуть раньше запретили поставлять в Россию автомобильные двигатели, литий-ионные и никель-металлогидридные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов.

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    СанкцииТайваньНитроцеллюлозаПорохЭкспортЗапретРоссия
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    Комментарии 3

    USA06 Июн 2024 в 21:29
    Это все вопросы к Си, там у них свои разборки, а Россия поддержала Китай в их разборках, хотя где Россия, где Тайвань. Поистине, это десятилетие войдет в историю, как десятилетие санкций.
    +0−1
    Огромная польза!06 Июн 2024 в 21:22
    Да и не надо. У ас своей нитроцеллюлозы сколько хочешь. Даже ещё нитрее и целлюлознее. И видеокарты мы на КТ315 научимся делать!
    +1−1
    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 21:19
    Мало ли что он там ограничил.. Тайвань продал нам за последние 2 года этой нитроцеллюлозы лет на тридцать вперёд!
    +1−2
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