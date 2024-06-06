Дуров запустил звезды: в мессенджере Telegram появится внутренняя валюта

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 6 июня объявил о запуске внутренней валюты в мессенджере. Валюта будет называться «звездами» — Telegram Stars — и применяться для оплаты в мини-приложениях.

Каждый месяц более 400 миллионов пользователей взаимодействуют с ботами и мини-приложениями в мессенджере, говорится в пресс-релизе. Люди приобретают товары, играют в игры, получают доступ к сервисам, и с сегодняшнего дня боты и мини-приложения могут продавать цифровые услуги.



Звёзды можно приобрести через систему встроенных покупок в AppStore и Google Play или с помощью бота PremiumBot, а потом потратить на различные цифровые продукты — от электронных книг до игр и онлайн-курсов.

