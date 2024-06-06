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    Дуров запустил звезды: в мессенджере Telegram появится внутренняя валюта

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    1 комментарий

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 6 июня объявил о запуске внутренней валюты в мессенджере. Валюта будет называться «звездами» — Telegram Stars — и применяться для оплаты в мини-приложениях.

    Каждый месяц более 400 миллионов пользователей взаимодействуют с ботами и мини-приложениями в мессенджере, говорится в пресс-релизе. Люди приобретают товары, играют в игры, получают доступ к сервисам, и с сегодняшнего дня боты и мини-приложения могут продавать цифровые услуги.

    Звёзды можно приобрести через систему встроенных покупок в AppStore и Google Play или с помощью бота PremiumBot, а потом потратить на различные цифровые продукты — от электронных книг до игр и онлайн-курсов.

    В дальнейшем, как утверждается, у звёзд Telegram появится ещё больше функций и возможностей: например, пользователи смогут отправлять подарки создателям контента и не только.

    Ранее Павел Дуров дал редкое интервью ведущему Такеру Карлсону: «Фонтанка» пересказала его содержание.

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    Павел ДуровТелеграмЗвездыВнутренняя валюта
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    Комментарии 1

    28242180506 Июн 2024 в 20:34
    Дурову Мавры покоя не дают.
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