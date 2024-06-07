Реклама

    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, зап

    759мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Песков: решения о создании нового федерального округа с Донбассом не было

    982
    1 комментарий

    Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ТАСС 7 июня.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Zнаворотник07 Июн 2024 в 10:06
    а что такое за ночь случилось?)
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close