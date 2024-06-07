Песков: решения о создании нового федерального округа с Донбассом не было

Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ТАСС 7 июня.
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Решений о создании нового федерального округа с Донбассом и Новороссией пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ТАСС 7 июня.
Новость дополняется.
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