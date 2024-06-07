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    В Подмосковье ищут двух мужчин, устроивших перестрелку у жилых домов

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    3 комментария

    В городе Реутов в Московской области прогремела стрельба. Вечерний конфликт среди жилых домов мог разгореться между двумя мужчинами. Об этом 6 июня сообщил MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по области.

    О звуках выстрелов на улице Лесная в полицию сообщили около 21:30. В результате разногласий один из мужчин несколько раз выстрелил предположительно из травматического пистолета в сторону своего оппонента, после чего оба скрылись.

    По словам очевидцев, один из мужчин выбежал с пистолетом из машины и побежал за другим. После стрельбы прохожие стали разбегаться. «В панике спрятались под балконом. Человек был крупный, в черной футболке и темных штанах», - рассказал местный житель.

    Информация о возможных пострадавших не поступала. Участники конфликта объявлены в розыск.

    Еще одна перестрелка случилась в Москве днем. На улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы.

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    Комментарии 3

    Хиха Хахинен07 Июн 2024 в 01:35
    Хорошо, что не 90е, правда, вата?
    +3−0
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