В Подмосковье ищут двух мужчин, устроивших перестрелку у жилых домов

В городе Реутов в Московской области прогремела стрельба. Вечерний конфликт среди жилых домов мог разгореться между двумя мужчинами. Об этом 6 июня сообщил MSK1.RU со ссылкой на пресс-службу МВД по области.



О звуках выстрелов на улице Лесная в полицию сообщили около 21:30. В результате разногласий один из мужчин несколько раз выстрелил предположительно из травматического пистолета в сторону своего оппонента, после чего оба скрылись.



По словам очевидцев, один из мужчин выбежал с пистолетом из машины и побежал за другим. После стрельбы прохожие стали разбегаться. «В панике спрятались под балконом. Человек был крупный, в черной футболке и темных штанах», - рассказал местный житель.



Информация о возможных пострадавших не поступала. Участники конфликта объявлены в розыск.



Еще одна перестрелка случилась в Москве днем. На улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сперва ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы.

