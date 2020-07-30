FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 22:25
8
Печать

Беглов: Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов. Губернатор обещает изменить документ, несмотря на мнение рабочей группы

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что в принятии не совсем корректного закона «о наливайках» виноваты депутаты. Об этом он заявил вечером 30 июля в эфире телеканала 78.

«Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города – наша городская фишка. И не нам эту культуру прекращать. В закон будут внесены соответствующие изменения», - подчеркнул Беглов.

Сам губернатор закон уже подписал, хотя мог бы сразу отправить его на доработку в городской парламент. Сегодня в Законодательном собрании прошло первое заседание рабочей группы по спасению авторских баров — и его участники пришли к практически противоположным выводам. О том, почему депутаты менять свой закон не хотят, но обещают принять новый, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Иван Кадачигов
Он за себя не отвечает, он ведь государев человек. Что ему государство сверху посоветует, то он нам губами по телевизору и артикулирует.
Михаил Азаров
Честно говоря, у нас не губернатор, а женщина легкого поведения, безвольное тесто. Может пора его отправить руководить лемингами, а в городе выбрать что то более вразумительное.
RobRoy
Бедный, пора ему в больничку :-Х
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний