Беглов: Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов. Губернатор обещает изменить документ, несмотря на мнение рабочей группы

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что в принятии не совсем корректного закона «о наливайках» виноваты депутаты. Об этом он заявил вечером 30 июля в эфире телеканала 78.



«Принятие закона о «наливайках» - поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города – наша городская фишка. И не нам эту культуру прекращать. В закон будут внесены соответствующие изменения», - подчеркнул Беглов.



Сам губернатор закон уже подписал, хотя мог бы сразу отправить его на доработку в городской парламент. Сегодня в Законодательном собрании прошло первое заседание рабочей группы по спасению авторских баров — и его участники пришли к практически противоположным выводам. О том, почему депутаты менять свой закон не хотят, но обещают принять новый, читайте в материале «Фонтанки».

