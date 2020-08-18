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18.08.2020 17:49
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Бизнесмены предлагают Смольному основать на Рубинштейна барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов

Бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилась в Смольный с предложениями по восстановлению экономики, пострадавшей от коронавирусных ограничений. Письмо за подписью координатора организации по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова на имя врио главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова от 17 августа имеется в распоряжении «Фонтанки». Как пояснили в пресс-службе «Деловой России», оно было подготовлено по итогам встречи, которая состоялась 14 августа.

Инициатива предпринимателей сводится к тому, чтобы городские власти меньше брали и требовали, но больше давали и общались с бизнесом. Так, «Деловая Россия» предлагает ввести мораторий на повышение ставки земельного налога, а также на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах.

Бизнес был бы рад государственным гарантиям от петербургских властей для системообразующих предприятий, а также переносу госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования, а также по ускоренной программе приватизации, в том числе передаче части площадей в льготную аренду предприятиям.

Кроме того, «Деловая Россия» настаивает на докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей с одновременным упрощением процедуры рассмотрения заявок, а также распространением механизмов расширенного банковского сопровождения на все контракты в сфере строительства, заключаемые органами власти Петербурга на сумму от 100 млн рублей.

Бизнес просит город утвердить перечень приоритетных и общественно значимых инвестиционных проектов и проработать условия их реализации, в том числе при помощи механизмов государственно-частного партнерства.

Также «Деловая Россия» предложила включить внутренний водный пассажирский транспорт в список пострадавших отраслей на региональном уровне и урегулировать проблемы с барами. Как вариант — создать специальный «барный кластер» на улице Рубинштейна с организацией необходимого контроля за соблюдением правопорядка.

Наконец, ассоциация считает необходимым создать региональный общественный совет при Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу с участием представителей делового сообщества. Орган займется оперативным решением возникающих проблем.

Ранее Смольный озвучил прогноз, по которому экономика Северной столицы из-за коронавирусных ограничений просядет на 4% по итогам года. При этом если промышленное производство почти вернется к прошлогодним показателям, то потребительский сектор и тем более туризм восстановиться не смогут. Третий пакет мер поддержки был анонсирован еще в июне, но чиновники так и не определились с его содержанием.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Кирилл Полысаев
Отстаньте уже от Рубинштейна. Делайте кластеры у себя в квартире.
-4°
А губозакаточный кластер им не создать?!
Random_spb
А больше ничего не надо?
Т.е. в переводе на нормальный звучит как бизнесмены хотят и дальше рубить бабло, ставить в известную позу всю улицу, да и округу, но только чтобы никто не смел ничего сделать.
Взамен красивое звучащая фраза "барный кластер", за которой беспредел, паленое бухло, малолетки, грязь, блевота и ссанина по всем подворотням и толпы хипсеров со своими кальянами и рейвами – то во что и превратилась Рубинштейна сейчас.
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