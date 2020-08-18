Бизнесмены предлагают Смольному основать на Рубинштейна барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов
Бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилась в Смольный с предложениями по восстановлению экономики, пострадавшей от коронавирусных ограничений. Письмо за подписью координатора организации по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова на имя врио главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова от 17 августа имеется в распоряжении «Фонтанки». Как пояснили в пресс-службе «Деловой России», оно было подготовлено по итогам встречи, которая состоялась 14 августа.
Инициатива предпринимателей сводится к тому, чтобы городские власти меньше брали и требовали, но больше давали и общались с бизнесом. Так, «Деловая Россия» предлагает ввести мораторий на повышение ставки земельного налога, а также на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах.
Бизнес был бы рад государственным гарантиям от петербургских властей для системообразующих предприятий, а также переносу госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования, а также по ускоренной программе приватизации, в том числе передаче части площадей в льготную аренду предприятиям.
Кроме того, «Деловая Россия» настаивает на докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей с одновременным упрощением процедуры рассмотрения заявок, а также распространением механизмов расширенного банковского сопровождения на все контракты в сфере строительства, заключаемые органами власти Петербурга на сумму от 100 млн рублей.
Бизнес просит город утвердить перечень приоритетных и общественно значимых инвестиционных проектов и проработать условия их реализации, в том числе при помощи механизмов государственно-частного партнерства.
Также «Деловая Россия» предложила включить внутренний водный пассажирский транспорт в список пострадавших отраслей на региональном уровне и урегулировать проблемы с барами. Как вариант — создать специальный «барный кластер» на улице Рубинштейна с организацией необходимого контроля за соблюдением правопорядка.
Наконец, ассоциация считает необходимым создать региональный общественный совет при Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу с участием представителей делового сообщества. Орган займется оперативным решением возникающих проблем.
Ранее Смольный озвучил прогноз, по которому экономика Северной столицы из-за коронавирусных ограничений просядет на 4% по итогам года. При этом если промышленное производство почти вернется к прошлогодним показателям, то потребительский сектор и тем более туризм восстановиться не смогут. Третий пакет мер поддержки был анонсирован еще в июне, но чиновники так и не определились с его содержанием.