Бизнесмены предлагают Смольному основать на Рубинштейна барный кластер и ввести мораторий на повышение налогов

Бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилась в Смольный с предложениями по восстановлению экономики, пострадавшей от коронавирусных ограничений. Письмо за подписью координатора организации по Северо-Западному федеральному округу Дмитрия Панова на имя врио главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова от 17 августа имеется в распоряжении «Фонтанки». Как пояснили в пресс-службе «Деловой России», оно было подготовлено по итогам встречи, которая состоялась 14 августа.

Инициатива предпринимателей сводится к тому, чтобы городские власти меньше брали и требовали, но больше давали и общались с бизнесом. Так, «Деловая Россия» предлагает ввести мораторий на повышение ставки земельного налога, а также на повышение кадастровой стоимости земельных участков в 2020–2021 годах.



Бизнес был бы рад государственным гарантиям от петербургских властей для системообразующих предприятий, а также переносу госзакупок с конца 2020-го — начала 2021 года на третий квартал нынешнего года с увеличением авансирования, а также по ускоренной программе приватизации, в том числе передаче части площадей в льготную аренду предприятиям.



Кроме того, «Деловая Россия» настаивает на докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей с одновременным упрощением процедуры рассмотрения заявок, а также распространением механизмов расширенного банковского сопровождения на все контракты в сфере строительства, заключаемые органами власти Петербурга на сумму от 100 млн рублей.