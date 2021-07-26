Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







»Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удалённое кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — начиная совещание на выходных, заявил президент. У Александра Беглова была своя программа доклада (станция «Кудрово», ШМСД, Пулково и т.п.), так что к вопросу «второй КАД» главе государства его пришлось возвращать. «Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идёт по территории Ленинградской области, и это бы расшило [узкие места], — откликнулся в этот раз губернатор. — У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области».



Сам по себе проект второго дорожного обхода Петербурга — не новелла, и это мягко сказано. Беглов и сам напомнил президенту: «Вы помните, мы когда-то думали об этом, это ещё 2000-е годы — наверное, 2002-й, 2003-й, когда говорили об общей КАД совместно с Ленинградской областью, а ещё до этого, ещё в 1990-х годах, рассуждали о том, чтобы сделать совместную большую дорогу. Но тогда не получилось — денег, наверное, не было, и, может быть, воли той не было».



Какая именно воля с тех пор появилась, сказать сложно: второй кольцевой как не было, так и нет. А потребность в ней выросла. Как сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Максима Соколова, к 2022 году на КАД значительно увеличится поток транспорта на участке от Выборгского шоссе до автодороги «Кола», «при котором уровни загрузки достигнут критического значения». Скорость, как предполагают аналитики, в недалеком будущем составит 5–10 км/ч, а заторы будут заставлять водителей все чаще ехать через город, «ухудшать без того сложную транспортную и экологическую обстановку».



При этом КАД, как подчеркивают в Смольном, активно пользуются не только жители города. Около 20% от объема перевозок всех российских внешнеэкономических грузов проходит через международные автомобильные пункты пропуска на границе с Финляндией в Ленинградской области, а также через многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» и порты Усть-Луга, Приморск, Выборг и Высоцк. КАД, в числе других федеральных автодорог, обеспечивает перевозку этих грузов.

«Эти обстоятельства вызывают необходимость начать скорейшую реализацию КАД-2, которая позволит вывести транзитный трафик с КАД и разгрузить сеть региональных и местных автомобильных дорог», — сказали в аппарате Соколова.

О намерениях создать второе транспортное кольцо вокруг Петербурга говорили еще в 2005 году, когда Ленобласть передала в федеральную собственность Южное полукольцо трассы А-120. Через два года руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров включил сооружение КАД-2 в план работы на 2010–2015 годы.



Предполагалось, что кольцевая автодорога появится за счет объединения уже существующих трасс в Ленинградской области — Северного и Южного полуколец А-120. Трассу, выложенную бетонными плитами в 1970-х годах вокруг Ленинграда, в народе называют «бетонкой». Сама по себе она уже представляет собой кольцо, проходящее примерно на расстоянии 50 км от Петербурга, но разорванное Финским заливом и Невой.

Планы сдвинулись, и в 2011 году заговорили об альтернативном пути появления КАД-2. Как писала «Фонтанка», согласно проекту, магистраль может пройти между А-120 и КАД-1, от Ломоносова к Гатчине, пересечь Неву в районе Понтонного и обогнуть Всеволожск и Токсово. Главный инженер компании «Дорсервис» Евгений Медрес, которая и разработала проект, подчеркивал: если А-120 расположена от Петербурга в 50 км, то новая трассировка значительно приближает вторую кольцевую к городу. При этом пробираться с техникой через заросли и болота будет даже дешевле, чем ремонтировать военную дорогу. В оценках 10-летней давности реконструкция «бетонки» требовала 390 млрд рублей, а строительство новой трассы — 260 млрд. Подробнее о вариантах трассировки тех времен читайте в материале 47news.



Общая длина этого варианта КАД-2, если он включает и дорогу по дамбе, составляет 190 км. Если закладываться на «бетонку» — то 325 км, а на пути следования еще и придется возвести 56 мостов и путепроводов.

В 2016 году, как заявлял бывший министр транспорта РФ Максим Соколов, который теперь курирует соответствующий блок в Смольном, Росавтодор, власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с Минтрансом РФ перешли к активной проработке вопросов строительства КАД-2. Проект он назвал перспективным «в пределах стратегии развития транспортной системы до 2030 года». Еще через год вопрос подняли заново, и Соколов назвал использование существующей А-120 «самым очевидным и дешевым решением».

Правительство Ленинградской области в 2018 году передало в федеральную собственность Северное полукольцо (Южное — еще в 2005-м). Однако, как говорил «Фонтанке» генеральный директор ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода Петербурга» Вячеслав Петушенко, больше шансов у альтернативного варианта.



В марте 2021 года правительство Ленобласти представило планы строительства КАД-2. Согласно схеме, которую опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко, остановились все же на строительстве новой дороги. От трассы «Скандинавия» она идет мимо Всеволожска и Колпино, пересекает М-10 (Москва — Петербург), огибает Гатчину и приходит к трассе А-180 «Нарва» в районе поселка Кипень.







Несмотря на это, как мы видим, Беглов по-прежнему ассоциирует вторую кольцевую именно со старой «бетонкой».



В стратегии развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года, указано, что строительство второго обхода города включает несколько мероприятий: реконструкцию А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора; реконструкцию автомобильной дороги регионального значения «Магистральная»; строительство второго восточного обхода Санкт-Петербурга (причем указано, что эта часть может быть реализована по принципу ГЧП).



Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

