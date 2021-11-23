Большой Смоленский мост требует жертвы. Самых милых предлагают оттащить в сторону

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На совете по сохранению культурного наследия 23 ноября представили проект нового Большого Смоленского моста, который должен протянуться через Неву в створе улицы Коллонтай. Ради него предлагается принести в жертву восемь исторических домов. Однако большинство «осовременили» до неузнаваемости в советский период.

В презентации проектировщиков видна старая идея — мост должен стать частью большого маршрута от Стачек до Энергетиков, самым большим, но не единственным искусственным сооружением на нем. Тем не менее пока это больше фантазии, первичная задача — навести переправу, которая пряталась еще в Генплане Ленинграда.



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Характеристики этой переправы более или менее понятны: металлические арки держат железобетонную плиту проезжей части, разводной пролет цельнометаллический. Три полосы движения в каждом направлении, трамвайные пути, велодорожка, тротуары шириной в 3 метра.



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Первая очередь строительства — это, собственно, сам мост с развязками на проспекте Обуховской обороны и на Октябрьской набережной, а также участок до Дальневосточного проспекта со съездами на него. Второй — это уже развязка на Дальневосточном с выходами на Союзный проспект и на улицу Коллонтай.



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В перспективе инженеры ориентируются на открытие новых станций метро, которые появятся по обеим сторонам от моста: «Елизаровская-2» и «Дальневосточный проспект» легендарной Кольцевой линии. Но кто знает график Смольного, помнит, что ждать придется больше 20 лет. Пока же речь о том, чтобы организовать движение трамвая-челнока; он должен курсировать от перекрестка Большого Смоленского проспекта с улицей Бабушкина (300 метров от «Елизаровской») до нынешних путей на углу Дальневосточного и Коллонтай.

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Под снос, в случае реализации проекта в предложенном виде, пойдут восемь дореволюционных зданий: дома № 48, 54, 56, 60, 69, 71, 44, литера А, 68, литера А, по проспекту Обуховской Обороны. Дискуссия членов совета свелась к тому, что закон защищает все дома одинаково, но их ценность с исторической точки зрения разнится. А все потому, что форма, в которой они подошли к важной дате, тоже различается.

В частности, дом № 48 литера А построили в конце 1850-х годов. Однако до наших дней здание дошло уже неузнаваемым. В 1970 году основательно реконструировали два дома, объединив их в один. Декор с фасадов, нарядный эркер и лепнина пропали полностью. Серьезные изменения претерпело и здание № 56 литера А 1917 года. В 60-х годах прошлого века его надстроили, расширили и сменили архитектурный облик.



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Архитектор Никита Явейн выступил в качестве рецензента проекта. Он констатировал, что здесь ситуация «четкая и ясная». Пять зданий выглядят как постройки 30–50-х годов, от одного остались по большей части руины. Обсуждение коснулось только жилого дома 60, лит. А и небольшой Невской ветеринарной лечебницы по адресу дом 68, лит А.



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Про последнее Явейн констатировал: «Это реальный объект, в нем какая-то есть милость. Конечно, меня сейчас одернут, что я миллионами кидаюсь, давайте [его] перекатим? Ну не будет 100 миллионов, за 50 миллионов», — предложил он.

«Я так и знал, что речь пройдет про 100 миллионов», — в шутку вздохнул глава комитета по охране памятников Сергей Макаров. В ответ архитектор объяснил, что здание надо «катать» метров на 20, чтобы оно вышло из створа улицы.

«Это явно исторические постройки и явно формируют историческую среду. И тот, и другой, как мне кажется, могут быть передвинуты на небольшое расстояние, если все-таки никак невозможно в другом месте предусмотреть трассировки транспортной развязки Смоленского моста. Если они чуть-чуть «шагнут», то оказываются в зоне, которая не мешает проездам», — согласился замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.



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Кононов поинтересовался, что мешает поискать более щадящее решение и «нельзя ли пройти над, правее или левее». Презентовавший проект гендиректор ООО «БКН Инжиниринг» Леван Харазов пояснил, что большая часть зданий находится в прямом створе. «Строить мост в прямом ходу, не имея связи с основными городскими магистралями, не имеет смысла», — развел он руками.

