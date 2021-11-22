Предпроект Орловского тоннеля в Петербурге ждут в декабре

По данным «Фонтанки», такое решение содержится в протоколе, который составлен по итогам профильного совещания в Смольном в середине ноября. Исходные данные для предпроекта чиновники должны предоставить в текущем месяце. В январе 2022 года исполнительные органы власти должны провести работу по внесению изменения в Генплан и установлению соответствующих функциональных зон.

«Фонтанка» писала о том, что «Метрогипротранс» и Группа ВИС официально обратились к правительству Петербурга с предложением реализовать проект Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля на принципах ГЧП.



По конструкции это два тоннеля, которые начинаются на левом берегу Невы примерно в районе площади Растрелли и выходят на правом — в створе сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции. Стоимость проекта на данный момент не актуализирована, в ценах 2018 года она составляет порядка 40 млрд рублей. Самой идее много лет, однако ее заморозили с приходом в Смольный Георгия Полтавченко. Тем не менее действующий Генплан предусматривает создание тоннеля с реконструкцией улично-дорожной сети на подходах.

