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Предпроект Орловского тоннеля в Петербурге ждут в декабре

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Смольный рекомендовал АО «Метрогипротранс» направить предпроектные решения по Орловскому тоннелю под Невой в профильные комитеты. Срок — декабрь 2021 года.

По данным «Фонтанки», такое решение содержится в протоколе, который составлен по итогам профильного совещания в Смольном в середине ноября. Исходные данные для предпроекта чиновники должны предоставить в текущем месяце. В январе 2022 года исполнительные органы власти должны провести работу по внесению изменения в Генплан и установлению соответствующих функциональных зон.

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«Фонтанка» писала о том, что «Метрогипротранс» и Группа ВИС официально обратились к правительству Петербурга с предложением реализовать проект Орловского (или Среднеохтинского) тоннеля на принципах ГЧП.

По конструкции это два тоннеля, которые начинаются на левом берегу Невы примерно в районе площади Растрелли и выходят на правом — в створе сада «Нева» между Пискаревским проспектом и шоссе Революции. Стоимость проекта на данный момент не актуализирована, в ценах 2018 года она составляет порядка 40 млрд рублей. Самой идее много лет, однако ее заморозили с приходом в Смольный Георгия Полтавченко. Тем не менее действующий Генплан предусматривает создание тоннеля с реконструкцией улично-дорожной сети на подходах.

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Комментарии (13)

DAE
О как чешутся потные ручонки освоить бюджетные средства.
Зачем нужен этот тоннель в никуда, когда и с той и с другой стороны пробки.
domepic
В целом, это хорошо - планировать новые транспортные проекты.
kvasvik
Так его уже спроектировали при Вале, она план с собой увезла штоле?
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