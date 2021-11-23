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Ради строительства нового моста через Неву предлагают изменить закон и снести исторические здания

На совете по сохранению культурного наследия Петербурга 23 ноября в Музее железных дорог рассмотрели проект строительства Большого Смоленского моста через Неву в створе улицы Коллонтай, передает корреспондент «Фонтанки».

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Проект предполагает строительство шестиполосного разводного моста с трамвайными путями, тротуарами и велодорожками. С городом мост предлагается связать тремя развязками: на пересечении с проспектом Обуховской Обороны, на пересечении с Октябрьской набережной и на пересечении с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

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В случае согласования проекта будут снесены восемь дореволюционных зданий. Из них шесть — многоквартирные жилые дома, ветеринарная лечебница и нежилое здание, в котором «обитает» жилищное агентство Невского района. Все постройки датируются концом XIX — началом XX века. В границы размещения транспортной магистрали попадают дома № 48, 54, 56, 60, 69, 71, 44, литера А, 68, литера А, по проспекту Обуховской Обороны.

Чтобы реализовать проект, необходимо менять региональный закон № 820–7 об объединенных охранных зонах, так как дома находятся в зоне охраны ОЗРЗ-2, являются формирующими лицевой фронт проспекта Обуховской Обороны. В настоящее время их снос запрещает закон.

На голосование совета поставили вопрос о возможности внесения изменения в закон, результаты голосования будут подсчитаны позднее, с учетом мнения членов на «удаленке» и отсутствовавших в зале.

«Фонтанка» подробно писала о том, как был реанимирован проект так называемого Большого Смоленского моста через Неву в створе улицы Коллонтай. Он обсуждается много лет, теперь же, по словам губернатора Александра Беглова, финансовая возможность для строительства появится в связи с переездом «Газпрома» в Петербург. Проектированием занимается застройщик Setl Group, в планах города — закончить строительство до 2028 года.

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Комментарии (6)

260975201
Этот мост еще при ссср планировался, большая часть домов расселена давно, в других приписка закрыта. Учите матчасть
***_555
Благодетель газмяс к своему сооружению не может дороги построить, сосёт деньги с города, а тут ажно целый мост.
LiChaBaTa
Про многоквартирные дома особенно интересно.
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