Терминал для ВСМ и Большой Смоленский мост упаковали в законопроект об изменении охранных зон

Смольный подготовил проект постановления о законопроекте, который вносит изменения в закон о границах объединенных зон охраны культурных объектов. Он включает пункты, которые нужны для строительства терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали на Лиговском (ВСМ) и Большого Смоленского моста.

Документ опубликован 12 октября, он представляет собой новый набор картографических материалов и прочих приложений к закону, касающихся координат охранных зон и режимов их использования. Как пояснили в КГИОП, это уже четвертая корректировка закона с момента его принятия в 2009 году: «Вносимые изменения не предполагают отмену запрета на снос исторических зданий, а устанавливают локальные режимы для конкретных территорий».



В частности, документ касается нашумевшей истории с размещением терминала ВСМ на территории бывших Кокоревских складов. «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях этого проекта и о том, что вопрос изменений в законе был рассмотрен на совете по культурному наследию при правительстве Петербурга.

По его итогам была создана рабочая группа, в которой 11 членов совета, а в качестве приглашенных участников — представители комитета по транспорту, Октябрьской железной дороги, Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга, АО «Проектный институт №1», АО «Ленгипротранс». Было решено «переработать основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса и маркирующих основные исторические планировочные решения, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика», — подчеркнули в КГИОП. Соответственно, принято решение о возможности внесения необходимых изменений в закон 820–7 — они позволят частично демонтировать внутриквартальную застройку, которую не видно с открытых городских пространств.



Второй ключевой вопрос, который рассматривался на том же заседании совета, — строительство Большого Смоленского моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай с параллельным сносом 8 зданий. Новый законопроект добавляет в закон пункт, который сообщает, что при строительстве новой транспортной магистрали от пр. Стачек до пр. Энергетиков (а именно ее частью, согласно генплану, является новый мост), допускается снос следующих исторических зданий: пр. Обуховской Обороны, д. 44, лит. А, д. 48, лит. А, д. 54, лит. А, д. 56, лит. А, д. 60, лит. А, д. 68, лит. А, д. 69, лит. В, д. 71, лит. А.



Ранее «Фонтанка» рассказывала также, что законопроект, о котором говорит проект постановления, увеличивает число адресов в историческом центре, где на кровлях и фасадах можно размещать рекламные и информационные конструкции. Как пояснили в КГИОП, «комитетом по печати и взаимодействию со СМИ в связи с необходимостью трансляций социально значимой информации поданы предложения для внесения изменений в закон СПб 820–7, на основании которых проведены исследования, обосновывающие возможность размещения рекламных конструкций на брандмауэрах зданий, согласно опубликованному перечню».

