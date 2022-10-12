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    В центре Петербурга станет больше зданий с рекламой на крышах и фасадах

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    Петербургский КГИОП подготовил проект правительственного постановления, которое меняет закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Среди прочего, увеличивается количество зданий, на крышах которых можно ставить рекламные и иные конструкции.

    В действующей редакции закона таких адресов в историческом центре 9, речь там идет только о крышах и о возможности сохранения существующих вывесок. В проекте, по данным «Фонтанки», уже 16 зданий: на них допускается размещение рекламных и информационных конструкций — на крышах, торцевых фасадах и брандмауэрах. В список вошли:

    • 8-я линия В.О., д. 45/34, лит. А;
    • пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е;
    • Б. Морская ул., д. 39, лит. Б;
    • пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А;
    • ул. Куйбышева, д. 38–40, лит. А;
    • Лазаретный пер., д. 4, лит. А;
    • Лиговский пр., д. 10/118, лит. А;
    • Литейный пр., д. 13, лит. А;
    • ул. Марата, д. 86, лит. А;
    • Московский пр., д. 9, лит. А;
    • Московский пр., д.105–107, лит. А;
    • Невский пр., д. 120, лит. А;
    • Новоладожская ул., д. 12, лит. А;
    • Пионерская пл., д. 1, лит. А;
    • пл. Растрелли, д. 2, лит. А;
    • Сенная пл., д. 7, лит. А.

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как менялись требования города к формату вывесок. Среди прочего, с крыши гостиницы «Октябрьская» исчезло слово «гостиница», так как оно не вписалось в эстетические регламенты. Однако это здание на Лиговском проспекте, 10/118, осталось в списке.

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