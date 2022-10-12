В центре Петербурга станет больше зданий с рекламой на крышах и фасадах

Петербургский КГИОП подготовил проект правительственного постановления, которое меняет закон о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия. Среди прочего, увеличивается количество зданий, на крышах которых можно ставить рекламные и иные конструкции.
В действующей редакции закона таких адресов в историческом центре 9, речь там идет только о крышах и о возможности сохранения существующих вывесок. В проекте, по данным «Фонтанки», уже 16 зданий: на них допускается размещение рекламных и информационных конструкций — на крышах, торцевых фасадах и брандмауэрах. В список вошли:
- 8-я линия В.О., д. 45/34, лит. А;
- пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е;
- Б. Морская ул., д. 39, лит. Б;
- пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А;
- ул. Куйбышева, д. 38–40, лит. А;
- Лазаретный пер., д. 4, лит. А;
- Лиговский пр., д. 10/118, лит. А;
- Литейный пр., д. 13, лит. А;
- ул. Марата, д. 86, лит. А;
- Московский пр., д. 9, лит. А;
- Московский пр., д.105–107, лит. А;
- Невский пр., д. 120, лит. А;
- Новоладожская ул., д. 12, лит. А;
- Пионерская пл., д. 1, лит. А;
- пл. Растрелли, д. 2, лит. А;
- Сенная пл., д. 7, лит. А.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, как менялись требования города к формату вывесок. Среди прочего, с крыши гостиницы «Октябрьская» исчезло слово «гостиница», так как оно не вписалось в эстетические регламенты. Однако это здание на Лиговском проспекте, 10/118, осталось в списке.