Шесть депутатов Госдумы попросили Мишустина вернуть Петербургу миллиарды из федерального бюджета

Шестеро депутатов Государственной думы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать бюджету Петербурга средства, которые раньше приходили в казну от консолидированных групп налогоплательщиков. С 1 января большая часть налогов крупных компаний начнут уходить в федеральный бюджет.



Так, лишь часть налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (20 % — в 2023 году, 40 % — в 2024 году, 60 % — в 2025 году) планируется зачислять в региональный бюджет напрямую. Вторую часть (80 % — в 2023 году, 60 % — в 2024 году, 40 % — в 2025 году) — распределять между субъектами Российской Федерации. Норматив для Санкт-Петербурга установлен в размере 10,46 %. По подсчетам депутатов, это приведет к утрате из бюджета Петербурга в 2023 году 77 млрд рублей. Дальше — больше. Это, пишут депутаты премьер-министру, приведет к невозможности исполнения городом своих обязательств: например, к приостановке уже начатого строительства крупных транспортных развязок, путепроводов и социальных объектов, замедлению обновления парка подвижного состава общественного транспорта.

