Шесть депутатов Госдумы попросили Мишустина вернуть Петербургу миллиарды из федерального бюджета

Шестеро депутатов Государственной думы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать бюджету Петербурга средства, которые раньше приходили в казну от консолидированных групп налогоплательщиков. С 1 января большая часть налогов крупных компаний начнут уходить в федеральный бюджет.
Так, лишь часть налога на прибыль бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (20 % — в 2023 году, 40 % — в 2024 году, 60 % — в 2025 году) планируется зачислять в региональный бюджет напрямую. Вторую часть (80 % — в 2023 году, 60 % — в 2024 году, 40 % — в 2025 году) — распределять между субъектами Российской Федерации. Норматив для Санкт-Петербурга установлен в размере 10,46 %. По подсчетам депутатов, это приведет к утрате из бюджета Петербурга в 2023 году 77 млрд рублей. Дальше — больше. Это, пишут депутаты премьер-министру, приведет к невозможности исполнения городом своих обязательств: например, к приостановке уже начатого строительства крупных транспортных развязок, путепроводов и социальных объектов, замедлению обновления парка подвижного состава общественного транспорта.
Парламентарии просят Михаила Мишустина поручить Министерству финансов проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов Санкт-Петербурга путем выделения трансферта из федерального бюджета.
«Сегодня бюджет Санкт-Петербурга превышает 1 трлн рублей, и мы все этому очень радовались, надеясь на то, что это позволит городу не только компенсировать свои расходы на уровень инфляции и решать текущие проблемы, но и развиваться. Кстати, многие из таких уже реализованных проектов, имеющих высокое социальное значение, стали реальностью благодаря участию «Газпрома» в жизни города», — рассказал «Фонтанке» один из авторов письма депутат Михаил Романов. В письме парламентарии как раз приводят в пример компанию «Газпром», которая в 2021 году перерегистрировалась в Петербурге и начала платить налоги в городскую казну.
Также под письмом поставили подписи члены фракции «Единая Россия» Сергей Боярский, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Из членов фракции «Единой России» под посланием нет только автографов Вячеслава Макарова и Сергея Соловьёва. Можно предположить, что именно их упоминал губернатор Петербурга Александр Беглов, когда представлял бюджет города в Законодательном собрании. Он отмечал, что некоторые парламентарии действуют не в интересах горожан.