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    Стали известны сроки рассмотрения проекта Генплана Петербурга

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    Проект нового Генерального плана Петербурга до 1 марта 2023 года должен поступить на рассмотрение правительства города и только после этого будет внесен в Законодательное собрание. Это следует из ответа комитета по градостроительству и архитектуре депутату ЗакСа от «Яблока» Борису Вишневскому.

    «Планируемый срок представления проекта на рассмотрение правительства Санкт-Петербурга — до 01.03.2023. Затем в соответствии с регламентом заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга <...>, проект будет рассмотрен в трех чтениях», — говорится в ответе КГА.

    Общественное обсуждение проекта Генплана Петербурга прошло в августе. На подачу предложений к основному градостроительному документу города отводилась всего неделя. Тем не менее было подано более 11 тысяч предложений.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, под какие проекты бизнес хочет зарезервировать место, а также какие предложения подавали сами горожане.

    Новый Генплан должен определить развитие Петербурга до 2040 года с прогнозом до 2050 года.

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